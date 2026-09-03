Pendant cinq jours, en juin puis juillet 2025, un attaquant a pu circuler sans être inquiété dans le dossier patient informatisé de l'Hôpital privé de la Loire. Des identifiants de connexion compromis et une absence totale de double authentification, voilà comment le hacker est parvenu à s'introduire dans le dossier informatisé de l'établissement situé à Saint-Etienne, pour exfiltrer les données de plusieurs centaines de milliers de personnes, 524 867 très exactement. L'hôpital, rattaché au groupe Ramsay Santé, a fini par écoper d'une amende de la part du gendarme français des données personnelles, la CNIL, d'un montant de 500 000 euros, comme l'autorité nous l'apprend ce jeudi 3 septembre 2026. En pointant notamment du doigt le mot de passe unique distribué à tous les praticiens et l'accès permanent laissé à l'éditeur du logiciel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés dresse un triste bilan des pratiques de l'établissement.