Pour prouver que leurs produits respectent les exigences de cybersécurité fixées par le règlement, les fabricants ne sont pas tous logés à la même enseigne, selon la sensibilité de leur produit. Pour les catégories les moins exposées, une simple autoévaluation par le fabricant lui-même suffit. Mais pour les produits les plus critiques, il faut obligatoirement passer par un contrôle indépendant, réalisé par un « organisme notifié », l'équivalent d'un examinateur externe agréé, chargé de tester le produit régulièrement. Reste à savoir qui surveille ces examinateurs. En France, c'est l'ANSSI, désignée « autorité notifiante », qui évalue, autorise puis contrôle ces organismes. Mais avant même d'obtenir le feu vert de l'ANSSI, chaque organisme doit d'abord décrocher une accréditation auprès du Cofrac, l'organisme national chargé de certifier la fiabilité des évaluateurs, tous secteurs confondus.