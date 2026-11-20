Mistral a annoncé ce vendredi l'ouverture de son siège Asie-Pacifique à Singapour. Rattachée à son hub scientifique, cette implantation doit porter son offre d'IA souveraine auprès des gouvernements et des industriels de la région.
En annonçant ce vendredi 20 novembre l'ouverture de son siège Asie-Pacifique à Singapour, Mistral, qui se présente sans fausse modestie comme le « leader mondial de l'IA souveraine », entend bien exporter sa spécialité à l'autre bout du globe. La cité-État est très prisée des acteurs français, YesWeHack en est témoin, puisque deux de ses institutions, l'une tournée vers la défense, l'autre vers la sécurité intérieure, comptent parmi les tout premiers partenaires à avoir fait façonner des modèles sur mesure par l'entreprise française. Le bureau singapourien de Mistral se concentrera sur le secteur public, l'industrie de haute technologie et la robotique.
Pourquoi Mistral a misé sur Singapour
Mistral est déjà présente à Singapour, où elle collabore avec DSO National Laboratories, le principal laboratoire de recherche de défense du pays, et avec HTX, l'agence scientifique et technologique du ministère de l'Intérieur. Ces deux partenariats de personnalisation de modèles comptent parmi les tout premiers noués par Mistral, toutes régions confondues.
D'après Mistral, les enseignements tirés de ces projets ont contribué à façonner l'offre qu'elle propose aujourd'hui dans le monde entier. Côté HTX, Ang Chee Wee, le directeur de l'IA de l'agence, cite un travail commun sur ses modèles Phoenix et sur l'IA « incarnée », celle qui quitte l'écran pour s'installer dans des machines bien réelles. Pour lui, ces modèles spécialisés sont une pièce maîtresse de l'IA souveraine que HTX a construite. Elle sert à équiper les agents de la « Home Team », les services de sécurité intérieure singapouriens, face à des défis qui évoluent vite. Avec ce siège à deux pas, il se réjouit d'une collaboration « encore plus fluide ».
Mais alors que recouvre exactement cette fameuse IA souveraine ? Il s'agit de permettre à un État ou à une entreprise de profiter des meilleurs modèles sans perdre la maîtrise de ses données, de sa propriété intellectuelle ou de son savoir-faire. Mistral mise pour cela sur des modèles open-weight, dont les poids sont accessibles. Les gouvernements pourront les personnaliser et les contrôler, les déployer sur l'infrastructure de leur choix et s'appuyer sur des systèmes auditables. Tout cela se fera dans le respect des règles locales, sans que les données sortent d'un périmètre défini. Avec les modèles de langage, l'IA physique, les outils de déploiement et la puissance de calcul, on peut parler d'une offre complète. C'est une IA bâtie « dans la région, pour la région », résume Arthur Mensch, le cofondateur et patron de Mistral, qui y voit un gage de compétitivité durable.
Des robots aux recrues, Mistral voit grand en Asie-Pacifique
Concernant la robotique, Mistral peut déjà compter sur Robostral Navigate, son tout premier modèle d'IA dédié à la navigation des robots. Ce système de 8 milliards de paramètres, dévoilé en juillet, permet à un robot de se déplacer de façon autonome dans des environnements complexes. Une simple caméra couleur (RGB) lui suffit, sans LiDAR ni capteur de profondeur. Conçu entièrement en interne et entraîné en simulation, il fonctionne avec tout type de robot. L'industrie de haute technologie n'est pas en reste, puisque Mistral entend y accélérer les simulations d'ingénierie complexes, optimiser les procédés et améliorer la productivité.
Pour gérer cette plus imposante installation dans la région, Mistral va devoir recruter. Ses effectifs en Asie-Pacifique doivent atteindre 200 personnes d'ici 2027, soit plus du double d'aujourd'hui, dans des domaines comme la science, l'ingénierie, la robotique et l'IA appliquée. Ces renforts serviront à accélérer le développement, l'entraînement et le déploiement en conditions réelles de modèles spécialisés. De quoi réjouir Pee Beng Kong, le vice-président exécutif de l'Economic Development Board, l'agence singapourienne de développement économique, qui vante l'opportunité pour les Singapouriens de travailler sur l'IA de pointe.
Ce déploiement asiatique ponctue en tout cas une année 2026 faste pour Mistral. En janvier, l'entreprise signait un accord-cadre avec le ministère des Armées. En septembre, elle bouclait une levée de fonds menée par Samsung, qui a porté sa valorisation au-delà de 21 milliards d'euros. Et fin octobre, elle publiait les poids de Mistral Large 4, son plus gros modèle ouvert. Déjà implantée aux États-Unis et au Royaume-Uni, la société doit maintenant prouver qu'en Asie aussi, la souveraineté numérique peut parler français.