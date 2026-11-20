Mais alors que recouvre exactement cette fameuse IA souveraine ? Il s'agit de permettre à un État ou à une entreprise de profiter des meilleurs modèles sans perdre la maîtrise de ses données, de sa propriété intellectuelle ou de son savoir-faire. Mistral mise pour cela sur des modèles open-weight, dont les poids sont accessibles. Les gouvernements pourront les personnaliser et les contrôler, les déployer sur l'infrastructure de leur choix et s'appuyer sur des systèmes auditables. Tout cela se fera dans le respect des règles locales, sans que les données sortent d'un périmètre défini. Avec les modèles de langage, l'IA physique, les outils de déploiement et la puissance de calcul, on peut parler d'une offre complète. C'est une IA bâtie « dans la région, pour la région », résume Arthur Mensch, le cofondateur et patron de Mistral, qui y voit un gage de compétitivité durable.