C'est le changement le plus important de cette mise à jour. Microsoft abandonne enfin l'ancienne interface de Windows Search, qui reposait sur WebView2, au profit d'une version native développée avec WinUI 3, moins gourmande en mémoire et conçue pour répondre plus vite aux recherches.

À l'écran, les résultats apparaissent désormais dans une liste unique, plutôt que d'être répartis entre plusieurs panneaux. Les fichiers retrouvés s'accompagnent d'un aperçu et d'informations sur leur emplacement, leur date de modification ou leur auteur. La recherche reconnaît aussi mieux les fautes de frappe et les synonymes, ce qui facilite la localisation d'un fichier ou d'une application dont on ne connaît pas le nom exact.

Parmi les résultats pourront aussi apparaître des commandes permettant d'agir directement sur les réglages du PC. Activer le Bluetooth, régler la luminosité, couper le son ou passer en mode sombre ne nécessitera donc plus de naviguer dans les menus. Les personnes disposant d'un smartphone Android associé à leur PC via Mobile connecté pourront également envoyer des messages, passer des appels ou faire sonner leur téléphone depuis la recherche.

Il faudra toutefois patienter pour en profiter en français, la nouvelle expérience Windows Search étant dans un premier temps réservée à l'anglais.

L'Explorateur de fichiers profite lui aussi des évolutions de la recherche, cette fois du côté de l'indexation. Les requêtes lancées depuis « Ce PC » s'appuient désormais sur l'index de Windows Search, qui permet de retrouver les fichiers déjà référencés sans devoir parcourir les dossiers un à un. Une amélioration qui devrait faire une vraie différence sur les ordinateurs contenant des milliers de fichiers.