Redmond s'attaque enfin à plusieurs fonctions de Windows 11 qui avaient bien besoin d'un petit coup de frais. Au programme, des améliorations attendues, quelques nouveautés pratiques et une expérience qui devrait gagner en confort.
La recherche qui tarde à répondre, l'Explorateur qui semble fouiller interminablement les dossiers, la fenêtre Exécuter dont l'apparence n'a presque pas changé depuis des années… Microsoft s'attaque à plusieurs petites frustrations qui accompagnent encore Windows 11. Publiée le 19 novembre pour les versions 25H2 et 26H2, la mise à jour facultative KB5132057 amorce le déploiement de plusieurs nouveautés jusque-là réservées aux phases de test, à commencer par une refonte en profondeur de Windows Search.
Windows Search change de visage, l'Explorateur gagne en rapidité
C'est le changement le plus important de cette mise à jour. Microsoft abandonne enfin l'ancienne interface de Windows Search, qui reposait sur WebView2, au profit d'une version native développée avec WinUI 3, moins gourmande en mémoire et conçue pour répondre plus vite aux recherches.
À l'écran, les résultats apparaissent désormais dans une liste unique, plutôt que d'être répartis entre plusieurs panneaux. Les fichiers retrouvés s'accompagnent d'un aperçu et d'informations sur leur emplacement, leur date de modification ou leur auteur. La recherche reconnaît aussi mieux les fautes de frappe et les synonymes, ce qui facilite la localisation d'un fichier ou d'une application dont on ne connaît pas le nom exact.
Parmi les résultats pourront aussi apparaître des commandes permettant d'agir directement sur les réglages du PC. Activer le Bluetooth, régler la luminosité, couper le son ou passer en mode sombre ne nécessitera donc plus de naviguer dans les menus. Les personnes disposant d'un smartphone Android associé à leur PC via Mobile connecté pourront également envoyer des messages, passer des appels ou faire sonner leur téléphone depuis la recherche.
Il faudra toutefois patienter pour en profiter en français, la nouvelle expérience Windows Search étant dans un premier temps réservée à l'anglais.
L'Explorateur de fichiers profite lui aussi des évolutions de la recherche, cette fois du côté de l'indexation. Les requêtes lancées depuis « Ce PC » s'appuient désormais sur l'index de Windows Search, qui permet de retrouver les fichiers déjà référencés sans devoir parcourir les dossiers un à un. Une amélioration qui devrait faire une vraie différence sur les ordinateurs contenant des milliers de fichiers.
Exécuter fait peau neuve, Windows Hello s'adapte à l'obscurité
Autre fonction historique concernée par cette mise à jour, la fenêtre Exécuter, accessible avec Windows + R, adopte enfin une interface plus moderne, conçue là encore avec WinUI. Microsoft promet un affichage légèrement plus rapide, sans changer les habitudes des personnes qui l'utilisent pour lancer des programmes ou des commandes système. Cette nouvelle version n'est toutefois pas activée par défaut. Pour en profiter, il faut se rendre dans les Paramètres > Système > Avancé, puis activer l'option « Nouvelle boîte de dialogue Exécuter ».
KB5132057 apporte également plusieurs changements plus discrets. Windows Hello peut désormais augmenter temporairement la luminosité de l'écran pour faciliter la reconnaissance faciale dans une pièce sombre, à condition d'activer l'option correspondante. Les raccourcis des touches rémanentes, filtres et bascules peuvent désormais être désactivés depuis les fenêtres d'alerte qui apparaissent lorsqu'on les déclenche par erreur. Les sous-titres en direct offrent davantage de contrôle sur les sources audio, avec la possibilité de transcrire le son du PC, celui du microphone ou les deux simultanément. Un nouvel indicateur visuel permet enfin de repérer plus facilement le pointeur de souris à l'écran.
Toutes ces nouveautés sont distribuées progressivement avec KB5132057, disponible en téléchargement facultatif depuis Windows Update. Elles n'apparaîtront donc pas nécessairement dès son installation, mais seront de toute façon intégrées à la mise à jour cumulative du 8 décembre.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces