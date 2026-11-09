Jusqu'à présent, lorsque la reconnaissance faciale était activée, Windows Hello tentait automatiquement de vous identifier à l'ouverture de session. Tant que cette vérification était en cours, vous ne pouviez pas saisir directement votre code PIN. Il fallait attendre que la reconnaissance échoue ou ouvrir les options de connexion pour sélectionner manuellement cette méthode d'authentification.

Avec la build 26340.9882, publiée le 6 novembre sur le canal Experimental du programme Windows Insider, Microsoft change cette manière de faire. Désormais, vous pouvez directement saisir votre code PIN pendant que la caméra tente de reconnaître votre visage, sans interrompre la vérification biométrique ni attendre son résultat.

Si votre ordinateur possède aussi un lecteur d'empreintes digitales, vous pouvez utiliser indifféremment les différentes méthodes proposées sur le même écran. La première authentification réussie vous donne accès à votre session. Et si la reconnaissance faciale échoue, vous pouvez la relancer directement à l'aide d'un bouton, sans devoir repasser par les options de connexion.

Cette nouvelle interface fait pour l'instant l'objet d'un déploiement progressif auprès des membres du programme Insider. Microsoft n'a pas encore indiqué quand elle serait accessible au grand public.