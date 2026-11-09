Sur Windows 11, la reconnaissance biométrique peut parfois vous faire perdre du temps au lieu de vous en faire gagner. Microsoft teste une petite modification de l'écran de connexion qui devrait vous éviter quelques manipulations inutiles lorsque Windows Hello refuse de coopérer.
Une caméra qui peine à reconnaître votre visage dans une pièce sombre, un lecteur d'empreintes qui refuse de coopérer : Windows Hello ne facilite pas toujours l'ouverture de session. Et lorsqu'il s'obstine à vérifier votre identité, il faut parfois attendre son échec ou passer manuellement par les options de connexion pour pouvoir saisir son code PIN. Une petite contrariété du quotidien à laquelle Microsoft s'attaque enfin dans une nouvelle version expérimentale de Windows 11.
Plus besoin d'attendre que Windows Hello jette l'éponge
Jusqu'à présent, lorsque la reconnaissance faciale était activée, Windows Hello tentait automatiquement de vous identifier à l'ouverture de session. Tant que cette vérification était en cours, vous ne pouviez pas saisir directement votre code PIN. Il fallait attendre que la reconnaissance échoue ou ouvrir les options de connexion pour sélectionner manuellement cette méthode d'authentification.
Avec la build 26340.9882, publiée le 6 novembre sur le canal Experimental du programme Windows Insider, Microsoft change cette manière de faire. Désormais, vous pouvez directement saisir votre code PIN pendant que la caméra tente de reconnaître votre visage, sans interrompre la vérification biométrique ni attendre son résultat.
Si votre ordinateur possède aussi un lecteur d'empreintes digitales, vous pouvez utiliser indifféremment les différentes méthodes proposées sur le même écran. La première authentification réussie vous donne accès à votre session. Et si la reconnaissance faciale échoue, vous pouvez la relancer directement à l'aide d'un bouton, sans devoir repasser par les options de connexion.
Cette nouvelle interface fait pour l'instant l'objet d'un déploiement progressif auprès des membres du programme Insider. Microsoft n'a pas encore indiqué quand elle serait accessible au grand public.
Microsoft s'attaque aussi aux difficultés de reconnaissance dans le noir
Cette évolution ne modifie pas les exigences de sécurité de Windows Hello. Dans certaines circonstances, notamment après un redémarrage de l'ordinateur, vous devrez toujours saisir votre code PIN avant de pouvoir utiliser à nouveau la reconnaissance biométrique.
Microsoft travaille par ailleurs sur les difficultés de reconnaissance faciale dans l'obscurité. Depuis une modification de sécurité introduite en avril 2025, Windows Hello peut exiger que la caméra couleur détecte elle aussi votre visage, en complément du capteur infrarouge. Or, dans une pièce mal éclairée, la première peut échouer à vous identifier alors que le second fonctionne parfaitement.
Pour y remédier, Redmond expérimente une fonction capable d'augmenter temporairement la luminosité de l'écran lorsque la caméra infrarouge détecte un visage, mais que la caméra couleur manque de lumière pour effectuer sa vérification.
Présentée en octobre, cette option a toutefois été retirée à la suite des premiers retours. Selon Windows Latest, elle devrait revenir courant novembre, désactivée par défaut.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces