Pour rappel, le problème concernait l’écran de verrouillage lorsque la connexion par mot de passe cohabitait avec d’autres méthodes d’authentification (PIN, biométrie). Dans ce cas, l’icône donnant accès au champ de saisie du mot de passe pouvait ne plus apparaître, obligeant utilisateurs et utilisatrices à passer par les autres options configurées.

Le plus ironique dans toute cette histoire tenait au fait que rien n’était vraiment cassé. Le mot de passe était toujours accepté et le bouton existait bel et bien, mais sans repère visuel, il fallait cliquer à l’aveugle. Quand Microsoft a reconnu le bug fin novembre, la consigne officielle ressemblait d’ailleurs à un exercice de précision à la souris, avec survol puis clic dans le vide pour faire apparaître le champ de saisie. Fonctionnel, oui. Satisfaisant, non.

Redmond liait ce comportement à la mise à jour optionnelle d’août 2025 (KB5064081), puis aux mises à jour qui ont suivi sur Windows 11 24H2 et 25H2, et indiquait plancher sur le problème. Depuis, silence radio.