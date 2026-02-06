Signalé dès le mois d’août par les internautes, officiellement reconnu par Microsoft fin novembre, le problème responsable de la disparition de l’option de connexion par mot de passe sur l’écran de verrouillage Windows a enfin été patché.
Eh non ! Pas de nouveau bug cette fois-ci, mais bien un correctif que certaines et certains attendaient depuis l’été dernier. L’icône permettant d’ouvrir le champ de saisie du mot de passe avait disparu sur l’écran de verrouillage. Microsoft a fini par livrer le patch dans une mise à jour cumulative optionnelle diffusée fin janvier.
Un bouton fantôme depuis les mises à jour de l’été
Pour rappel, le problème concernait l’écran de verrouillage lorsque la connexion par mot de passe cohabitait avec d’autres méthodes d’authentification (PIN, biométrie). Dans ce cas, l’icône donnant accès au champ de saisie du mot de passe pouvait ne plus apparaître, obligeant utilisateurs et utilisatrices à passer par les autres options configurées.
Le plus ironique dans toute cette histoire tenait au fait que rien n’était vraiment cassé. Le mot de passe était toujours accepté et le bouton existait bel et bien, mais sans repère visuel, il fallait cliquer à l’aveugle. Quand Microsoft a reconnu le bug fin novembre, la consigne officielle ressemblait d’ailleurs à un exercice de précision à la souris, avec survol puis clic dans le vide pour faire apparaître le champ de saisie. Fonctionnel, oui. Satisfaisant, non.
Redmond liait ce comportement à la mise à jour optionnelle d’août 2025 (KB5064081), puis aux mises à jour qui ont suivi sur Windows 11 24H2 et 25H2, et indiquait plancher sur le problème. Depuis, silence radio.
Une mise à jour à installer manuellement
Le correctif est finalement arrivé via la mise à jour du 29 janvier dernier, estampillée KB5074105. Microsoft indique y avoir résolu le défaut d’affichage qui masquait l’option « mot de passe » sur l’écran de verrouillage après l’installation des mises à jour concernées.
Dans la mesure où il s’agit d’une mise à jour facultative, vous pourriez ne pas la recevoir automatiquement. Pour l’installer, il faudra passer par les Paramètres > Windows Update, puis lancer une recherche et installer la mise à jour optionnelle proposée.
En parallèle, KB5074105 corrige des écrans noirs signalés après une mise à niveau de Windows 11 dans certains environnements multi-utilisateurs isolés, ainsi qu’un plantage lié à dxgmms2.sys sur certaines configurations GPU. Microsoft indique aussi avoir réglé plusieurs soucis de stabilité au démarrage, lors de la première ouverture de session et côté activation de licence.
