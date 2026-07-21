Du micro au pavé tactile, Microsoft peaufine l’usage quotidien de Windows 11. L’Explorateur, la recherche et Windows Hello profitent eux aussi de nouveautés bienvenues.
Microsoft prépare une nouvelle série d’améliorations pour Windows 11 24H2 et 25H2. Tout juste proposées aux Insiders du canal Release Preview, les builds 26100.8942 et 26200.8942 introduisent plusieurs fonctions consacrées au contrôle vocal, aux gestes du pavé tactile, à la recherche et à l’Explorateur de fichiers. Leur diffusion auprès du grand public pourrait débuter avec la prochaine mise à jour facultative de Windows 11, attendue le 28 juillet prochain.
Des interactions plus précises, à la voix comme au toucher
La principale nouveauté concerne l'Accès vocal, la fonction qui permet de piloter Windows à la voix. Microsoft y intègre Voice Isolation, un mode conçu pour distinguer votre voix de celles des personnes présentes autour, tout en réduisant les bruits parasites.
Trois options seront proposées dans les réglages de reconnaissance vocale. La première atténue les voix environnantes et les sons ambiants après une courte phase de configuration. La deuxième cible uniquement les bruits non vocaux, comme les frappes au clavier ou une porte qui claque. La troisième, enfin, conserve le signal brut du microphone, sans traitement supplémentaire.
En parallèle, Microsoft enrichit les réglages des pavés tactiles de précision. Windows 11 donnera la possibilité d’ajuster la vitesse de défilement et de zoom, tandis qu’une nouvelle option accélérera progressivement le défilement lorsque le geste est répété. De quoi parcourir plus rapidement une longue page ou un document volumineux.
Ces paramètres seront accessibles depuis les Paramètres > Bluetooth et appareils > Pavé tactile.
Le reste du système profite d’un sérieux coup de polish
L’Explorateur de fichiers gagne plusieurs fonctions pratiques. Dans l’affichage Détails, Windows 11 présentera désormais la taille des fichiers dans l’unité la plus pertinente, en Ko, Mo ou Go, plutôt que de tout convertir en Ko.
Un clic sur la molette permettra également d’ouvrir un dossier dans un nouvel onglet depuis la barre d’adresse ou la page d’accueil. Microsoft annonce aussi des miniatures plus nettes dans la section Recommandé et corrige le flash gris qui pouvait apparaître au chargement. La page d’accueil ne devrait plus remonter brusquement en haut pendant la navigation.
La recherche Windows devrait par ailleurs mieux interpréter les fautes de frappe et les noms d’applications incomplets. Les recherches de fichiers pourront à présent se limiter à deux caractères.
Du côté de l’authentification, Windows Hello Enhanced Sign-in Security prendra dorénavant en charge les lecteurs d’empreintes externes compatibles. Jusqu’ici cantonnée aux capteurs intégrés, cette protection sera ainsi accessible sur davantage de PC fixes et de Copilot+ PC.
La mise à jour comporte aussi plusieurs changements plus discrets. Les badges de notification des Widgets reprendront la couleur d’accentuation de Windows, tandis que seule la météo apparaîtra par défaut sur l’écran de verrouillage des nouveaux utilisateurs et utilisatrices. Sur les Copilot+ PC compatibles, le composant d’IA consacré à la génération d’images pourra par ailleurs être désinstallé.
Microsoft promet enfin une meilleure stabilité du menu Démarrer, de la barre des tâches, des écrans de connexion et du presse-papiers dans les sessions à distance. Les réglages d’alimentation bénéficient également de plusieurs correctifs.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces