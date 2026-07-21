La principale nouveauté concerne l'Accès vocal, la fonction qui permet de piloter Windows à la voix. Microsoft y intègre Voice Isolation, un mode conçu pour distinguer votre voix de celles des personnes présentes autour, tout en réduisant les bruits parasites.

Trois options seront proposées dans les réglages de reconnaissance vocale. La première atténue les voix environnantes et les sons ambiants après une courte phase de configuration. La deuxième cible uniquement les bruits non vocaux, comme les frappes au clavier ou une porte qui claque. La troisième, enfin, conserve le signal brut du microphone, sans traitement supplémentaire.

En parallèle, Microsoft enrichit les réglages des pavés tactiles de précision. Windows 11 donnera la possibilité d’ajuster la vitesse de défilement et de zoom, tandis qu’une nouvelle option accélérera progressivement le défilement lorsque le geste est répété. De quoi parcourir plus rapidement une longue page ou un document volumineux.

Ces paramètres seront accessibles depuis les Paramètres > Bluetooth et appareils > Pavé tactile.