En pleine partie ou au milieu d'un texte, vous devez effectuer cinq pressions sur la touche Maj pour que Windows vous propose d’activer les touches rémanentes. Microsoft teste une case à cocher pour faire disparaître pour de bon cette fenêtre, apparue en 1995.
Les touches rémanentes sont une fonction d’accessibilité de Windows. Elles vous permettent de taper un raccourci clavier, Ctrl + Alt + Suppr par exemple, en appuyant sur une touche après l’autre, si vous avez du mal à garder plusieurs touches enfoncées. Jusqu’ici, pour ne plus voir la fenêtre qui les propose, vous deviez cliquer sur un lien vers les paramètres, puis désactiver le raccourci. Jen Gentleman, ingénieure dans l’équipe Windows, a publié sur X la nouvelle version de cette fenêtre. Microsoft a ajouté aux boutons Oui et Non une case « Never turn on Sticky Keys with this shortcut » (ne jamais activer les touches rémanentes avec ce raccourci). Pour l’instant, Microsoft réserve cette case aux testeurs de Windows 11.
Les parties de flipper à l’origine de la fenêtre de Windows 95
En réponse à l’ingénieure, Charles Oppermann a raconté la naissance de cette fenêtre. Recruté par Microsoft en 1994 pour s’occuper de l’accessibilité de Windows, il l’a écrite au début de 1995, parce que les enfants de Brad Silverberg, qui dirigeait alors le développement de Windows 95, activaient sans arrêt les touches rémanentes en jouant à Space Cadet Pinball, un jeu de flipper.
Comme l’explique Charles Oppermann, « nous avions envisagé une case à cocher à l’époque ». Mais Microsoft voulait surtout que vous découvriez ses fonctions d’accessibilité, quitte à vous interrompre par erreur. Dans le guide technique de Windows 95, l’entreprise parlait d’une « précaution contre une utilisation accidentelle ».
Windows vous propose toujours d’activer les touches rémanentes si vous tapez cinq fois sur Maj. Et de nombreux jeux vous font justement marteler cette touche pour courir ou vous accroupir.
Une case réservée pour l’instant aux testeurs de Windows 11
Microsoft a mis la case en ligne dans la build 26320.9876 du canal Beta, réservé aux membres du programme Windows Insider, qui testent Windows avant sa sortie. Elle est également intégrée à la build 26340.9882 du canal Experimental, mais Microsoft l’active progressivement, et vous ne la verrez peut-être pas tout de suite.
L’entreprise vous permet en outre de refuser pour de bon la fenêtre des touches filtres, qui s’ouvre si vous maintenez la touche Maj de droite enfoncée pendant huit secondes. Avec les touches filtres, Windows ignore les frappes trop brèves ou répétées.
Les deux builds sont basées sur Windows 11 26H2, la mise à jour annuelle que Microsoft diffuse depuis la fin du mois de septembre. Microsoft n’a pas dit quand la case arrivera sur votre PC, et l’entreprise prévient que les nouveautés testées par les Insiders peuvent changer ou ne jamais sortir du programme.
Si la fenêtre vous gêne, vous pouvez couper le raccourci dès aujourd’hui, dans Paramètres > Accessibilité > Clavier. Dans la rubrique Touches rémanentes, désactivez l’option Raccourci clavier pour les touches rémanentes. Cette manipulation « a toujours été possible », souligne Jen Gentleman, qui aimerait que davantage de gens connaissent les options d’accessibilité de Windows.
Un internaute a aussi profité du message de l’ingénieure pour demander à Microsoft de moderniser les vieilles boîtes de dialogue de Windows. « C’est noté, et nous y travaillons aussi », lui a répondu Marcus Ash, vice-président chargé du design de Windows, sans dire si la fenêtre des touches rémanentes ferait partie du lot.
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