Microsoft a mis la case en ligne dans la build 26320.9876 du canal Beta, réservé aux membres du programme Windows Insider, qui testent Windows avant sa sortie. Elle est également intégrée à la build 26340.9882 du canal Experimental, mais Microsoft l’active progressivement, et vous ne la verrez peut-être pas tout de suite.

L’entreprise vous permet en outre de refuser pour de bon la fenêtre des touches filtres, qui s’ouvre si vous maintenez la touche Maj de droite enfoncée pendant huit secondes. Avec les touches filtres, Windows ignore les frappes trop brèves ou répétées.

Les deux builds sont basées sur Windows 11 26H2, la mise à jour annuelle que Microsoft diffuse depuis la fin du mois de septembre. Microsoft n’a pas dit quand la case arrivera sur votre PC, et l’entreprise prévient que les nouveautés testées par les Insiders peuvent changer ou ne jamais sortir du programme.

Si la fenêtre vous gêne, vous pouvez couper le raccourci dès aujourd’hui, dans Paramètres > Accessibilité > Clavier. Dans la rubrique Touches rémanentes, désactivez l’option Raccourci clavier pour les touches rémanentes. Cette manipulation « a toujours été possible », souligne Jen Gentleman, qui aimerait que davantage de gens connaissent les options d’accessibilité de Windows.

Un internaute a aussi profité du message de l’ingénieure pour demander à Microsoft de moderniser les vieilles boîtes de dialogue de Windows. « C’est noté, et nous y travaillons aussi », lui a répondu Marcus Ash, vice-président chargé du design de Windows, sans dire si la fenêtre des touches rémanentes ferait partie du lot.