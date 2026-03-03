Le choix de l’action déclenchée par la touche « Impr écran », brièvement proposé dans les paramètres de Windows 11 avant d’être retiré, refait enfin surface… mais pas forcément comme on l’aurait voulu.
Depuis 2023, la touche « Impr écran » a connu plusieurs ajustements dans Windows 11. Après avoir imposé l’ouverture automatique de son appli de capture intégrée, Redmond avait fini par ajouter un interrupteur pour rétablir son fonctionnement classique, à savoir la copie directe de l’écran dans le presse-papiers, avant de changer encore une fois d’avis et de réimposer, dans les versions récentes de l’OS, l’ouverture de son outil maison. Microsoft semble désormais vouloir corriger le tir, mais par un autre biais… et pas pour tout le monde.
Un remappage possible, en entreprise seulement
Dans le détail, Microsoft teste une nouvelle stratégie baptisée « Make Print Screen key yieldable ». Disponible via l’éditeur de stratégie locale sur les éditions Windows 11 Pro, sous Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Explorateur de fichiers, elle permet d’autoriser ou non le remplacement de l’outil de capture intégré par un logiciel tiers lorsque l’on appuie sur la touche « Impr écran ».
Le paramètre propose trois états. Par défaut, il est défini sur « Non configuré », ce qui correspond au fonctionnement actuel de Windows. S’il est activé, un logiciel tiers peut remplacer Capture d’écran lorsque l’on appuie sur la touche. S’il est désactivé, ce remplacement est bloqué et l’outil intégré s’ouvre systématiquement. Un redémarrage est nécessaire pour appliquer la modification.
Ce nouveau réglage ne concerne toutefois pas le grand public. Les utilisateurs et utilisatrices de la version Home devront donc s’en tenir au comportement actuel, sans possibilité de modifier l’action associée à la touche via les paramètres classiques.
Un raccourci clavier au parcours mouvementé
Ce changement s’inscrit dans une séquence déjà mouvementée autour de la touche Print Screen. En 2023, Microsoft avait décidé que la touche « Impr écran » ouvrirait automatiquement Capture d’écran, dans l’idée de moderniser un raccourci longtemps limité à la simple copie dans le presse-papiers. Face aux réactions, un réglage avait finalement été ajouté dans les paramètres d’Accessibilité pour permettre un retour en arrière.
Mais le compromis n’aura pas duré. Le commutateur a fini par disparaître sans explication dans les versions récentes de Windows 11, et la touche s’est retrouvée à nouveau liée à l’outil intégré, sans possibilité d’en modifier le comportement au niveau du système. Plus étonnant encore, Capture d’écran continue de renvoyer vers cette section des paramètres pour ajuster le raccourci, alors même que l’option n’y figure plus.
Quoi qu’il en soit, le fait que Microsoft réintroduise aujourd’hui une forme de contrôle, même limitée aux éditions Pro, suggère que l’entreprise n’a pas encore définitivement tranché sur la question, et que la gestion de la touche « Impr écran » pourrait encore évoluer dans les versions destinées au grand public.
