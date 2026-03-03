Dans le détail, Microsoft teste une nouvelle stratégie baptisée « Make Print Screen key yieldable ». Disponible via l’éditeur de stratégie locale sur les éditions Windows 11 Pro, sous Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Explorateur de fichiers, elle permet d’autoriser ou non le remplacement de l’outil de capture intégré par un logiciel tiers lorsque l’on appuie sur la touche « Impr écran ».

Le paramètre propose trois états. Par défaut, il est défini sur « Non configuré », ce qui correspond au fonctionnement actuel de Windows. S’il est activé, un logiciel tiers peut remplacer Capture d’écran lorsque l’on appuie sur la touche. S’il est désactivé, ce remplacement est bloqué et l’outil intégré s’ouvre systématiquement. Un redémarrage est nécessaire pour appliquer la modification.

Ce nouveau réglage ne concerne toutefois pas le grand public. Les utilisateurs et utilisatrices de la version Home devront donc s’en tenir au comportement actuel, sans possibilité de modifier l’action associée à la touche via les paramètres classiques.