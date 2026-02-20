Dans Windows 11, faire glisser un fichier vers le haut de l’écran fait apparaître automatiquement un panneau de partage. Activée par défaut, cette fonction que Microsoft voulait discrète a finalement tôt fait de devenir agaçante.
Déployée progressivement au fil des mises à jour de Windows 11, cette interface baptisée Drag Tray traduit la volonté de Microsoft d’adapter son système à des usages plus hybrides, entre PC traditionnel et appareils connectés. Le glisser-déposer déclenche alors directement des fonctions de partage ou de transfert sans passer par les options du menu contextuel. Une approche pensée pour enchaîner les actions plus rapidement, mais dont l’activation automatique s’accorde parfois mal avec des habitudes de travail bien ancrées sur le bureau Windows.
Une logique héritée des appareils hybrides
Pour rappel, Drag Tray s’intègre aux fonctions de Windows chargées de gérer les échanges entre appareils. Le système surveille les opérations de glisser-déposer à l’échelle de l’interface afin de proposer, dès que le curseur atteint la zone supérieure de l’écran, différentes options possibles. Applications compatibles, transfert vers un autre PC, envoi vers un smartphone associé au compte Microsoft, l’objectif consiste à éviter d’ouvrir plusieurs fenêtres ou de naviguer dans l’Explorateur de fichiers.
Sur une machine tactile ou un format hybride, ce mode de fonctionnement correspond à un geste assez naturel, proche de ce que l’on retrouve dans les environnements mobiles. Mais sur un poste utilisé essentiellement à la souris, le comportement se révèle beaucoup plus intrusif que prévu puisqu’en pratique, la barre ne s’affiche pas uniquement lorsque l’on atteint le bord supérieur de l’écran. Elle apparaît dès que l’on commence à déplacer un fichier, même si l’on se dirige vers un autre dossier, vers le bas du bureau ou sur le côté.
Windows interprète ainsi chaque glisser-déposer comme une intention de transfert, sans tenir compte de l’action réelle. À défaut de distinguer un envoi d’une simple opération d’organisation, la barre surgit systématiquement, ce qui finit par gêner à l’usage et peut donner l’impression d’un énième dysfonctionnement. Il ne s’agit pourtant pas d’un bug, mais de la conséquence du fonctionnement du service Connected Devices de Windows, qui pilote déjà le partage de proximité et les interactions entre appareils.
Comment désactiver Drag Tray dans Windows 11
Face aux retours mécontents des utilisateurs et utilisatrices, Microsoft a ajouté, fin 2025, un réglage permettant de désactiver Drag Tray, jusqu’ici actif sans possibilité simple de le neutraliser.
La manipulation passe par les Paramètres > Système > Partage de proximité. Ici, vous trouverez un interrupteur « Faire glisser le plateau », correspond à la fonction Drag Tray, qu’il vous suffira de désactiver.
Si l’option n’est pas disponible, assurez-vous d’avoir bien installé la mise à jour cumulative de décembre (KB5070311), et redémarrez votre PC.
