Pour rappel, Drag Tray s’intègre aux fonctions de Windows chargées de gérer les échanges entre appareils. Le système surveille les opérations de glisser-déposer à l’échelle de l’interface afin de proposer, dès que le curseur atteint la zone supérieure de l’écran, différentes options possibles. Applications compatibles, transfert vers un autre PC, envoi vers un smartphone associé au compte Microsoft, l’objectif consiste à éviter d’ouvrir plusieurs fenêtres ou de naviguer dans l’Explorateur de fichiers.

Sur une machine tactile ou un format hybride, ce mode de fonctionnement correspond à un geste assez naturel, proche de ce que l’on retrouve dans les environnements mobiles. Mais sur un poste utilisé essentiellement à la souris, le comportement se révèle beaucoup plus intrusif que prévu puisqu’en pratique, la barre ne s’affiche pas uniquement lorsque l’on atteint le bord supérieur de l’écran. Elle apparaît dès que l’on commence à déplacer un fichier, même si l’on se dirige vers un autre dossier, vers le bas du bureau ou sur le côté.

Windows interprète ainsi chaque glisser-déposer comme une intention de transfert, sans tenir compte de l’action réelle. À défaut de distinguer un envoi d’une simple opération d’organisation, la barre surgit systématiquement, ce qui finit par gêner à l’usage et peut donner l’impression d’un énième dysfonctionnement. Il ne s’agit pourtant pas d’un bug, mais de la conséquence du fonctionnement du service Connected Devices de Windows, qui pilote déjà le partage de proximité et les interactions entre appareils.