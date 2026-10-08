C'est la principale nouveauté de cette refonte. Jusqu'ici, la recherche Windows permettait de retrouver une application, un document ou un réglage, mais laissait généralement à l'utilisateur le soin d'effectuer l'opération recherchée. Microsoft veut désormais lui permettre de passer directement à l'action.

Concrètement, vous pourrez saisir des instructions en langage naturel comme « active le mode sombre », « désactive le Bluetooth » ou « baisse la luminosité de l’écran » pour afficher la commande correspondante et l'exécuter depuis les résultats. Le même principe s’appliquera à l’éclairage nocturne, à la mise en sourdine du PC ou à la réduction de toutes les fenêtres ouvertes. Il sera également possible de demander à Windows de disposer deux applications, comme Edge et Word, côte à côte.