Dévoilée lors de l’événement Windows et Surface du 7 octobre, la nouvelle recherche de Windows 11 ne se contente plus de retrouver des fichiers et des applications. Elle permet désormais d’exécuter des commandes directement depuis la barre des tâches.
Microsoft a décidé de revoir en profondeur l'une des fonctions les plus utilisées de Windows 11. À l’occasion de sa conférence Windows et Surface, organisée hier, l’entreprise a présenté une nouvelle expérience de recherche, à la fois plus rapide, moins gourmande en ressources et capable d’effectuer des actions sur le PC. Plus besoin de parcourir les Paramètres pour accéder à une option ou de manipuler plusieurs fenêtres pour réorganiser son espace de travail. Les premiers changements arrivent dès maintenant chez les Insiders, tandis que d'autres nouveautés sont prévues dans les prochains mois.
Windows Search pourra désormais exécuter vos commandes
C'est la principale nouveauté de cette refonte. Jusqu'ici, la recherche Windows permettait de retrouver une application, un document ou un réglage, mais laissait généralement à l'utilisateur le soin d'effectuer l'opération recherchée. Microsoft veut désormais lui permettre de passer directement à l'action.
Concrètement, vous pourrez saisir des instructions en langage naturel comme « active le mode sombre », « désactive le Bluetooth » ou « baisse la luminosité de l’écran » pour afficher la commande correspondante et l'exécuter depuis les résultats. Le même principe s’appliquera à l’éclairage nocturne, à la mise en sourdine du PC ou à la réduction de toutes les fenêtres ouvertes. Il sera également possible de demander à Windows de disposer deux applications, comme Edge et Word, côte à côte.
Pour rappel, Microsoft avait déjà introduit en 2025 un agent IA dans les Paramètres des Copilot+ PC, capable de retrouver et de modifier certains réglages à partir d’une demande en langage naturel.
À terme, Windows Search devrait prendre en charge plusieurs milliers d’actions, parmi lesquelles des commandes liées aux smartphones connectés au PC via Mobile connecté, comme l’envoi de SMS directement depuis la recherche.
Microsoft prépare enfin l’intégration facultative de Copilot dans la recherche. Elle permettra d'obtenir des réponses directement dans les résultats, puis de poursuivre la conversation dans l'application dédiée si nécessaire. Son déploiement devrait débuter avant la fin de l'année, dans quelques pays dont Microsoft n'a pas encore dévoilé la liste.
Une recherche plus rapide et une interface simplifiée
En marge des nouvelles commandes, Microsoft poursuit la refonte de Windows Search amorcée cet été. Son interface repose désormais sur WinUI 3, une évolution qui améliorerait sensiblement sa réactivité tout en réduisant sa consommation de mémoire, d’après les premiers tests menés en interne.
La présentation a aussi été simplifiée. Le grand panneau de prévisualisation situé à droite disparaît, et les résultats sont dorénavant regroupés dans une seule liste. Un choix motivé par les habitudes des utilisateurs, puisque, selon Microsoft, la quasi-totalité des clics se concentrait déjà dans la colonne de gauche. Le moteur de recherche devrait par ailleurs mieux gérer les fautes de frappe et les synonymes pour faciliter l'accès aux fichiers, applications et réglages.
D’ici à la fin de l’année, des aperçus de documents et de photos s’afficheront directement dans les résultats, accompagnés d’informations supplémentaires pour distinguer les fichiers similaires. Des réponses web enrichies permettront par là même de consulter la météo, un cours de Bourse ou des informations factuelles sans ouvrir le navigateur, tandis que des filtres faciliteront les recherches de fichiers.
Pour l’heure, cette nouvelle interface concerne uniquement la recherche accessible depuis la barre des tâches. Celle du menu Démarrer conserve sa présentation actuelle et devrait bénéficier de la refonte en 2027.
Le déploiement a débuté le 7 octobre auprès des membres des canaux Experimental (build 26340.9616) et Experimental 26H1 (build 28120.3181). Les requêtes en langage naturel doivent pour l’instant être formulées en anglais. Les utilisateurs éligibles peuvent attendre son activation progressive ou l’activer manuellement depuis les Feature flags du programme Windows Insider. Microsoft n’a pas encore annoncé de date de disponibilité générale pour Windows 11.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces