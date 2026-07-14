Face à la gronde des derniers mois, Microsoft avait promis de modifier en profondeur Windows 11 pour débarrasser le système d'un maximum de bugs, mais aussi le rendre plus rapide, plus digeste, et surtout moins prompt à diffuser des annonces et / ou les contenus que le géant américain se plaît d'ordinaire à pousser en avant. Microsoft tient cette semaine une partie de sa promesse, avec la recherche, qui semble effectivement en voie de guérison.