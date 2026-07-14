Microsoft avait promis d'améliorer Windows 11 et notamment sa recherche. Se sachant attendu au tournant, la firme délivre cette semaine des modifications significatives à cette fonction, et pousse vers la sortie nombre de publicités et de contenus recommandés.
Face à la gronde des derniers mois, Microsoft avait promis de modifier en profondeur Windows 11 pour débarrasser le système d'un maximum de bugs, mais aussi le rendre plus rapide, plus digeste, et surtout moins prompt à diffuser des annonces et / ou les contenus que le géant américain se plaît d'ordinaire à pousser en avant. Microsoft tient cette semaine une partie de sa promesse, avec la recherche, qui semble effectivement en voie de guérison.
La recherche de Windows 11 en voie de guérison
Dans la dernière version de Windows 11, réservée pour l'heure aux membres du programme Insider, l'interface de recherche n'affiche donc plus de publicités, fournissant à la place des résultats obtenus localement sur le PC, comme des paramètres, des applications et des fichiers de manière bien plus fiable… et sans se rabattre de manière intempestive sur des recherches web.
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la première modification d'ampleur concerne le panneau d'accueil de la recherche sous Windows 11. Jusqu'à présent (vignette de gauche), Microsoft profitait de la moitié droite du panneau pour afficher des tuiles hétéroclites poussées en avant par Microsoft, souvent à des fins publicitaires. Seule la partie gauche concernait vraiment la recherche, avec les éléments récemment recherchés par l'utilisateur. Désormais (vignette de droite), ces éléments occupent tout l'espace disponible.
Autre nouveauté (vignette de droite), l'utilisateur peut désormais obtenir plus d'informations sur un fichier recherché, un peu comme ce que permet depuis de nombreuses années macOS. À noter que les icônes évoluent légèrement et que Microsoft veille maintenant à rendre plus identifiables les différents types de contenus affichés suite à une recherche (fichiers, applications, paramètres…).
Microsoft enfin disposé à mieux faire
Comme vous pouvez le constater ci-dessous, Microsoft a aussi appris à la recherche de Windows 11 à mieux comprendre les requêtes, même lorsque ces dernières sont formulées avec des fautes de frappe. Dans l'exemple que l'on peut voir ici, « Utlook » au lieu de « Outlook » est correctement interprété.
Autre exemple concret (ci-dessous) des efforts consentis par Microsoft pour mettre de côté les publicités, y compris lorsque la recherche va piocher sur le web, la moitié droite du panneau n'affiche plus de contenus sponsorisés. À la place, un résultat de recherche plus cohérent, lié directement à la requête de l'utilisateur… et surtout affiché dès le départ, plutôt qu'en seconde position.
Microsoft laisse enfin les clés du camion à l'utilisateur en lui permettant de revenir en arrière sur l'essentiel de ces modifications. Si les contenus suggérés et les publicités de Windows 11 vous manquent, vous pouvez les réactiver en quelques clics depuis les réglages.
Pour l'instant, Microsoft table sur un déploiement progressif et en bêta de cette nouvelle recherche. Elle devrait arriver dans les prochains mois sur les versions définitives de Windows 11, sans que la firme ne nous donne de date précise dans l'immédiat.