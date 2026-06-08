Microsoft teste un réglage pour couper Bing de la recherche Windows 11, en dehors de l'Europe pour la première fois. Ce que le Digital Markets Act a imposé ici depuis 2024, le reste du monde pourrait bientôt en bénéficier aussi.
Depuis le lancement de Windows 11 en 2021, utiliser la barre de recherche Windows pour retrouver un fichier ou lancer une application, c'est accepter de partager cet espace avec un mélange de suggestions web Bing, de recommandations Microsoft Store et de contenus que l'OS juge pertinents (parfois à raison, très souvent non). Microsoft avait reconnu le problème en mars dernier, en s'engageant à rendre Windows Search plus rapide et davantage orientée vers le contenu stocké sur la machine. Cela avait abouti en mai à une première amélioration de la priorité des fichiers et applis locaux, sans toucher à Bing ni ajouter de réglage dédié. Selon Windows Latest, l'étape suivante se prépare maintenant : un paramètre logé dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche permettrait de désactiver les résultats web Bing, avec potentiellement une option séparée pour les suggestions du Microsoft Store.
Bing dans Windows Search : une manie que l'UE a rendue optionnelle en 2024
Depuis le 6 mars 2024, date limite fixée par la Commission européenne pour la conformité initiale au Digital Markets Act, Microsoft propose dans l'Espace Économique Européen la possibilité de retirer Bing de Windows Search, en parallèle d'autres mesures comme la désinstallation complète d'Edge. Cette conformité ne s'est pas faite de gaîté de cœur (Microsoft avait plaidé pour des obligations allégées pendant des mois), mais elle a produit un résultat concret : les utilisateurs européens disposent d'un contrôle que leurs homologues américains réclamaient depuis des années via des scripts de déblocage communautaires.
Sur macOS, Spotlight permet depuis longtemps de décocher les « Suggestions Spotlight » en quelques clics dans les préférences système, sans que cela n'ait jamais été présenté comme une faveur extraordinaire. Sur Windows 11, il aura fallu attendre 2026 et une pression conjointe des régulateurs et des utilisateurs pour obtenir son équivalent. Ce type de réglage avait d'ailleurs brièvement existé dans les builds Insider de Windows 10 en 2020, avant d'être retiré discrètement. La roue a mis du temps à faire son tour.
Windows Search redevient un outil, pas une vitrine
Ce réglage fait partie d'un programme que Microsoft a baptisé Windows K2, centré sur les irritants quotidiens de l'OS, et dont le nouveau menu Démarrer plus modulable et personnalisable est une autre illustration récente. L'ambition affichée : Windows Search doit d'abord répondre à ce que l'utilisateur cherche sur sa machine, et non servir de point d'entrée vers les services en ligne de l'éditeur. Les années 2022 à 2025 ont vu Copilot, les résultats d'actualité et les suggestions basées sur le compte Microsoft progressivement intégrés à l'interface, au point que la distinction entre recherche locale et navigation web était devenue franchement poreuse.
Pour un utilisateur français, la situation a quelque chose de circulaire : ce réglage fait son entrée dans le monde comme une annonce notable, alors que vous disposez de son équivalent depuis deux ans grâce à la conformité DMA (et si vous ne l'aviez pas encore activé, vous savez maintenant où le trouver). Ce que Bruxelles a obtenu en 2024 après des mois de négociations, le reste du monde le verra peut-être arriver par la fenêtre de la pression des utilisateurs. Microsoft choisira ou non d'uniformiser l'expérience K2 au niveau mondial. Si cela arrive, ce sera aussi parce que le précédent européen aura rendu difficile de maintenir deux standards côte à côte.
Pour l'instant, le réglage reste en test sur les canaux Insider Experimental, sans date annoncée pour les versions stables, ce qui laisse aux utilisateurs hors Europe quelques semaines supplémentaires pour chercher un document sur leur propre ordinateur en tombant sur Bing à la place.