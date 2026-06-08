Bing dans Windows Search : une manie que l'UE a rendue optionnelle en 2024

Depuis le 6 mars 2024, date limite fixée par la Commission européenne pour la conformité initiale au Digital Markets Act, Microsoft propose dans l'Espace Économique Européen la possibilité de retirer Bing de Windows Search, en parallèle d'autres mesures comme la désinstallation complète d'Edge. Cette conformité ne s'est pas faite de gaîté de cœur (Microsoft avait plaidé pour des obligations allégées pendant des mois), mais elle a produit un résultat concret : les utilisateurs européens disposent d'un contrôle que leurs homologues américains réclamaient depuis des années via des scripts de déblocage communautaires.

Sur macOS, Spotlight permet depuis longtemps de décocher les « Suggestions Spotlight » en quelques clics dans les préférences système, sans que cela n'ait jamais été présenté comme une faveur extraordinaire. Sur Windows 11, il aura fallu attendre 2026 et une pression conjointe des régulateurs et des utilisateurs pour obtenir son équivalent. Ce type de réglage avait d'ailleurs brièvement existé dans les builds Insider de Windows 10 en 2020, avant d'être retiré discrètement. La roue a mis du temps à faire son tour.