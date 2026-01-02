Au-delà du bureau, Bing Wallpaper propose de devenir votre moteur de recherche par défaut dans Edge, Firefox et Chrome. Une extension s'installe et affiche de nouveaux fonds d'écran à chaque nouvel onglet, ce qui multiplie d'autant la présence du moteur à chaque interaction. Windows Spotlight offre un contenu visuel comparable mais évite toute redirection automatique vers un site web, ce qui en fait une alternative intéressante pour ceux qui veulent garder les images du jour sans subir ces ouvertures forcées.

Les réinstallations successives éliminent rarement la fonction problématique de manière définitive. Entre les clics quotidiens sur le bureau et les nouveaux onglets dans votre navigateur, Bing s'intègre progressivement dans vos habitudes numériques. Microsoft continue de promouvoir activement Bing Wallpaper sur ses sites officiels, et cette promotion constante ancre le moteur de recherche dans votre quotidien. Les paramètres du navigateur renforcent cette dynamique. Chaque nouvel onglet et chaque clic sur le bureau alimentent un flux régulier vers Bing, si bien que les gestes deviennent automatiques et la répétition fait le reste.

Fin 2024, Google est passé sous la barre des 90% de parts de marché mondial pour la première fois depuis mars 2015. Selon les données de StatCounter relayées par Search Engine Land, Google a obtenu 89,34% en octobre, 89,99% en novembre et 89,73% en décembre. Bing en profite et frôle les 4% de parts de marché alors qu'il avait débuté l'année à 3,37%, d'après les chiffres publiés par le Blog du Modérateur. Sur ordinateur, le moteur de Microsoft atteint même 11,44% de parts de marché. Microsoft multiplie les initiatives depuis le début de 2025 pour séduire les internautes, notamment avec l'intégration de l'IA via Copilot et la recherche web assistée. On se doute des bonnes résolutions qu'a prises la firme de Redmond : conquérir la recherche Web.