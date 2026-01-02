Désormais, un clic sur le bureau avec Bing Wallpaper ouvre automatiquement Bing.com. Plusieurs utilisateurs de Windows 11 ne parviennent pas à désactiver cette fonction.
Vous connaissez ou avez probablement déjà téléchargé l'application Bing Wallpaper sur Windows 11. Elle change régulièrement les images du bureau et ajoute une bulle d'information sur chaque fond d'écran …. laquelle renvoie désormais vers Bing.com.
Eh oui, Microsoft a modifié le comportement de l'application dans sa dernière version, ce qui déclenche désormais l'ouverture automatique du moteur de recherche dès qu'on clique sur le bureau. L'option s'active par défaut. Sur certains PC, impossible de trouver comment la désactiver car l'option a tout simplement disparu. Windows Latest a testé l'application et confirme que Bing s'ouvre au moins une fois par jour, tandis que Reddit recense plusieurs dizaines de témoignages similaires.
Un simple clic sur le bureau déclenche Bing
Pour comprendre le principe, voyons comment fonctionne Bing Wallpaper. Vous cliquez sur votre bureau. Votre navigateur s'ouvre et Bing.com apparaît avec des détails supplémentaires sur l'image du jour. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça se répète quotidiennement et crée une habitude silencieuse. Certains utilisateurs ont tenté de réinstaller Bing Wallpaper pour retrouver l'option de désactivation cachée quelque part dans les paramètres. Parfois, la manœuvre fonctionne et restaure le réglage, mais entre-temps, l'exposition quotidienne a déjà façonné les réflexes numériques. On vous en parlait en 2024 sur Clubic, à l'occasion de l'arrivée de Bing Wallpaper dans le Microsoft Store.
Le déclenchement se produit une fois par jour, ce qui signifie que les clics supplémentaires dans la même journée n'ouvrent plus rien. Microsoft a limité l'occurrence à une seule ouverture automatique par 24 heures. Résultat : chaque fond d'écran transforme votre bureau en point d'entrée vers le moteur de recherche, sans que vous ayez rien demandé.
Reddit et d'autres forums regorgent de messages d'utilisateurs qui rencontrent le même problème. Beaucoup affirment n'avoir jamais vu l'option pour bloquer cette redirection, alors même qu'ils ont fouillé les paramètres. Le bureau se transforme ainsi en déclencheur discret mais régulier, car dès qu'une nouvelle journée commence, un seul clic suffit pour que Bing s'ouvre automatiquement. Cette répétition quotidienne crée progressivement une familiarité avec le moteur de recherche, et les gestes habituels sur l'ordinateur évoluent sans qu'on y prête vraiment attention.
L'application modifie aussi vos paramètres de navigation
Au-delà du bureau, Bing Wallpaper propose de devenir votre moteur de recherche par défaut dans Edge, Firefox et Chrome. Une extension s'installe et affiche de nouveaux fonds d'écran à chaque nouvel onglet, ce qui multiplie d'autant la présence du moteur à chaque interaction. Windows Spotlight offre un contenu visuel comparable mais évite toute redirection automatique vers un site web, ce qui en fait une alternative intéressante pour ceux qui veulent garder les images du jour sans subir ces ouvertures forcées.
Les réinstallations successives éliminent rarement la fonction problématique de manière définitive. Entre les clics quotidiens sur le bureau et les nouveaux onglets dans votre navigateur, Bing s'intègre progressivement dans vos habitudes numériques. Microsoft continue de promouvoir activement Bing Wallpaper sur ses sites officiels, et cette promotion constante ancre le moteur de recherche dans votre quotidien. Les paramètres du navigateur renforcent cette dynamique. Chaque nouvel onglet et chaque clic sur le bureau alimentent un flux régulier vers Bing, si bien que les gestes deviennent automatiques et la répétition fait le reste.
Fin 2024, Google est passé sous la barre des 90% de parts de marché mondial pour la première fois depuis mars 2015. Selon les données de StatCounter relayées par Search Engine Land, Google a obtenu 89,34% en octobre, 89,99% en novembre et 89,73% en décembre. Bing en profite et frôle les 4% de parts de marché alors qu'il avait débuté l'année à 3,37%, d'après les chiffres publiés par le Blog du Modérateur. Sur ordinateur, le moteur de Microsoft atteint même 11,44% de parts de marché. Microsoft multiplie les initiatives depuis le début de 2025 pour séduire les internautes, notamment avec l'intégration de l'IA via Copilot et la recherche web assistée. On se doute des bonnes résolutions qu'a prises la firme de Redmond : conquérir la recherche Web.