Le menu Démarrer de Windows pourrait enfin retrouver son lustre d'antan. Depuis le lancement de la dernière version de son système, Microsoft a beaucoup misé sur une interface plus moderne et plus épurée, mais pas toujours plus pratique à personnaliser. Entre les applications épinglées, les recommandations et la liste complète des logiciels, l'utilisateur devait jusqu'ici composer avec une organisation largement imposée.

Avec la Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26300.8553, disponible depuis vendredi dernier, Microsoft commence à revoir cette approche. Cette version de prévisualisation introduit de nouveaux réglages pour adapter le menu Démarrer à nos usages, plutôt que de s'en tenir à une disposition unique pensée depuis les locaux climatisés de la firme de Redmond.

Un menu Démarrer beaucoup plus personnalisable

La principale nouveauté tient à l'arrivée de réglages section par section. Les utilisateurs pourront ainsi choisir d'afficher ou de masquer les logiciels épinglés, la zone des éléments récents, anciennement appelée Nos recommandations, ainsi que la liste complète des applications. En clair, chacun pourra composer un menu Démarrer plus minimaliste limité à quelques raccourcis essentiels ou, au contraire, plus complet avec un accès direct à l'ensemble des logiciels installés sur le PC.