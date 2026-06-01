Microsoft teste une refonte attendue du menu Démarrer de Windows 11. Plus souple, plus personnalisable et moins contraint qu'aujourd'hui, ce nouveau menu est déjà disponible dans une build Insider, avant un déploiement plus large qui n'a pas encore été daté par l'éditeur.
Le menu Démarrer de Windows pourrait enfin retrouver son lustre d'antan. Depuis le lancement de la dernière version de son système, Microsoft a beaucoup misé sur une interface plus moderne et plus épurée, mais pas toujours plus pratique à personnaliser. Entre les applications épinglées, les recommandations et la liste complète des logiciels, l'utilisateur devait jusqu'ici composer avec une organisation largement imposée.
Avec la Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26300.8553, disponible depuis vendredi dernier, Microsoft commence à revoir cette approche. Cette version de prévisualisation introduit de nouveaux réglages pour adapter le menu Démarrer à nos usages, plutôt que de s'en tenir à une disposition unique pensée depuis les locaux climatisés de la firme de Redmond.
Un menu Démarrer beaucoup plus personnalisable
La principale nouveauté tient à l'arrivée de réglages section par section. Les utilisateurs pourront ainsi choisir d'afficher ou de masquer les logiciels épinglés, la zone des éléments récents, anciennement appelée Nos recommandations, ainsi que la liste complète des applications. En clair, chacun pourra composer un menu Démarrer plus minimaliste limité à quelques raccourcis essentiels ou, au contraire, plus complet avec un accès direct à l'ensemble des logiciels installés sur le PC.
Ce changement peut sembler discret, mais il répond à une frustration bien réelle des utilisateurs du système d'exploitation. Depuis Windows 11, la section Nos recommandations est régulièrement critiquée pour son manque de pertinence et son côté parfois envahissant. Microsoft la renomme désormais Récent, une appellation plus claire, puisque cette zone met surtout en avant les fichiers ouverts récemment et les applications fraîchement installées.
Autre évolution notable, la taille du menu pourra être ajustée. En plus du mode automatique, Windows proposera un affichage plus compact ou plus étendu. Sur un ultraportable, le format réduit permettra de gagner de la place. Sur un grand écran, le mode large offrira une vue plus confortable. Une option permettra aussi de masquer le nom et la photo du profil utilisateur, un détail utile pour ceux qui partagent souvent leur écran en réunion, en visioconférence ou en streaming.
Enfin, cette même build améliorerait aussi Windows Search, qui serait désormais capable de retrouver plus facilement des fichiers à partir d'un fragment de mot présent dans leur nom ou leur contenu. Une évolution probablement plus utile au quotidien que l'intégration de Copilot à tous les étages de l'OS.
Pas encore pour tout le monde, mais accessible pour les Insiders
Pour l'instant, ce nouveau menu Démarrer n'est pas disponible dans les versions stables de Windows 11. Il reste réservé aux membres du programme Windows Insider inscrits au canal Experimental, qui correspond à l'ancien canal Dev dans la nouvelle organisation des tests de Microsoft.
Pour essayer ces nouveautés avant tout le monde, il faut rejoindre le programme Windows Insider depuis Windows 11. La manipulation se fait dans Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider, puis en cliquant sur Prise en main afin de lier son compte Microsoft et de choisir un canal de préversion. C'est là qu'il faudra sélectionner le canal Dev ou Experimental selon votre version du système d'exploitation.
Attention toutefois : ces versions servent d'abord à tester des fonctions de Windows 11 encore en développement. Sur un PC utilisé tous les jours pour travailler, jouer ou produire du contenu, mieux vaut rester sur le canal Release Preview, plus proche des mises à jour stables, plutôt que de basculer sur Dev/Experimental au risque de croiser bugs, régressions ou incompatibilités quand il ne le faut pas.
Enfin, signalons que Microsoft précise dans ses notes de publication que ces nouveautés vont être déployées progressivement. Ainsi, tous les Insiders ne les verront donc pas forcément apparaître au même moment.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Une build Windows Insider est une version de Windows distribuée avant la sortie grand public, pour tester des fonctionnalités en développement. Elle permet à Microsoft de recueillir des retours et de repérer des bugs sur un large panel de machines et de configurations. Ces builds peuvent inclure des changements incomplets, désactivés par défaut ou susceptibles d’être retirés. En contrepartie, elles exposent davantage à des instabilités, des régressions de performances ou des incompatibilités avec certains pilotes et logiciels.Quelle différence entre les canaux Windows Insider Release Preview, Dev et Experimental ?
Les canaux Windows Insider classent les versions de test selon leur proximité avec les mises à jour "stables". Release Preview est généralement le plus sûr : il préfigure des correctifs et fonctionnalités proches de la diffusion officielle. Dev sert à tester des évolutions plus précoces, qui peuvent changer rapidement et ne pas être livrées telles quelles. Experimental (nouvelle organisation, proche de l’ancien Dev selon les cas) va encore plus loin dans l’expérimentation, avec un risque plus élevé de comportements instables.Que signifie un déploiement progressif d’une nouveauté dans Windows (rollout) ?
Un déploiement progressif consiste à activer une fonctionnalité par vagues, plutôt que pour tous les testeurs en même temps. Microsoft peut ainsi surveiller les retours, les crashs et la compatibilité matérielle, puis ajuster ou suspendre la diffusion si un problème apparaît. Cela explique pourquoi deux PC sur la même build peuvent ne pas afficher les mêmes nouveautés au même moment. Techniquement, ces activations s’appuient souvent sur des bascules côté serveur ou des "feature flags" qui contrôlent l’affichage d’une option sans changer immédiatement toute la base système.