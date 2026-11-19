Un petit boîtier sans écran apparaît sur une photo publiée par le DJ Sebastian Ingrosso. Plusieurs détails rappellent les images déjà diffusées par Nothing, qui prévoit un lancement en décembre.
Pour apercevoir le premier appareil de Nothing conçu autour de l’IA, il fallait regarder entre un MacBook et un casque, sur le bureau d’un DJ de Swedish House Mafia, un groupe de musique électronique. Le Suédois Sebastian Ingrosso a en effet publié la photo sur X le 19 novembre en mentionnant simplement la marque. À côté du casque Nothing Headphone (1), l’objet paraît assez petit pour tenir dans la paume. Le média Android Authority dit avoir confirmé auprès de ses sources qu’il s’agit bien du futur produit de Nothing.
Le point rouge est familier, la touche Talk intrigue
La photo laisse distinguer une touche marquée d’un point rouge, comme sur un enregistreur, et une autre qui porte l’inscription Talk. Les deux voyants oblongs, l’un rouge et l’autre vert, figuraient déjà dans le court aperçu diffusé le 10 novembre par Carl Pei, le patron de Nothing. Une petite ouverture à une extrémité pourrait servir au microphone. Android Authority envisage que le cliché montre deux exemplaires superposés, ce qui laisse un doute sur la disposition exacte des commandes.
Pei avait annoncé le 4 novembre l’arrivée, en décembre, d’un appareil pensé pour l’IA et dépourvu d’écran. La photo en dit davantage sur sa forme. Son nom, son prix, sa fiche technique et les pays où il sera vendu restent inconnus.
Nothing a déjà un bouton pour prendre des notes à la voix
Le boîtier des écouteurs Ear (3) possède lui aussi une touche Talk. Associée à un téléphone équipé de son appli maison Essential Space, elle permet d’y envoyer une note vocale. Sur le Nothing Phone (3a), un appui long sur l’Essential Key sert à enregistrer une idée ou un rappel. Essential Space se charge ensuite de classer les captures et peut en tirer des résumés ou des actions à suivre.
« Le contexte ne vit pas dans une fenêtre de chat », écrit Carl Pei en légende de sa vidéo sur X. La formule cadre avec l’idée d’un appareil auquel on pourrait dicter une note au fil de la journée.
Un boîtier de plus à glisser dans sa poche
Si Nothing prépare bien un dictaphone, le NotePin S de Plaud donne une idée de ce qui existe déjà. Cet enregistreur IA sans écran, vendu 179€ hors promotion, se pilote avec un bouton et s’appuie sur une application pour transcrire et résumer avec précision les échanges vocaux. Comme le Soundcore Work, il inclut 300 minutes de transcription par mois. Pour aller au-delà, il faut toutefois payer un abonnement mensuel ou créditer son compte, c'est d'ailleurs le business modèle de ces marques.
- Des retranscriptions très fidèles
- Une captation irréprochable
- Son design et l'accroche magnétique
Un appareil dédié à l’IA doit aussi donner une raison de le garder sur soi. Humane a coupé les services en ligne de son AI Pin en février 2025, moins d’un an après sa sortie. Le Rabbit r1, dévoilé en janvier 2024, a déçu lors des premiers essais, où plusieurs fonctions promises manquaient à l’appel. Carl Pei assure pour sa part que son produit n’aurait pas pu prendre la forme d’une simple application à installer sur un smartphone.
Si Nothing prépare bien un enregistreur IA, s’adressera-t-il surtout aux utilisateurs de ses smartphones ou cherchera-t-il, comme Plaud, à toucher un public plus large ?
- Puissance sonore
- Assez bonne isolation des basses
- Boitier luxueux et très pratique (Super Mic)
- Bonne qualité sonore, beaucoup de polyvalence
- Excellente autonomie
- Bonne isolation passive
- Un Phone (2a) en mieux, et toujours aussi peu cher
- Une autonomie impressionnante
- Un bon téléobjectif