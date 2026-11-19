Le boîtier des écouteurs Ear (3) possède lui aussi une touche Talk. Associée à un téléphone équipé de son appli maison Essential Space, elle permet d’y envoyer une note vocale. Sur le Nothing Phone (3a), un appui long sur l’Essential Key sert à enregistrer une idée ou un rappel. Essential Space se charge ensuite de classer les captures et peut en tirer des résumés ou des actions à suivre.

« Le contexte ne vit pas dans une fenêtre de chat », écrit Carl Pei en légende de sa vidéo sur X. La formule cadre avec l’idée d’un appareil auquel on pourrait dicter une note au fil de la journée.