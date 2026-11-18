Michael Schlep avait 12 ans quand un développeur de jeux s’est lié d’amitié avec lui dans un salon de discussion public de Roblox, avant de poursuivre la conversation en privé. Devant les sénateurs, ce créateur de contenu a raconté avoir ensuite été exposé à de la pornographie violente et à des idéologies racistes extrêmes. Il dénonce aujourd’hui sur YouTube des pédocriminels présumés de la plateforme, ce qui lui a valu une mise en demeure de Roblox.

Un ancien Marine, entendu sous le pseudonyme de Woody Doe, a affirmé avoir été manipulé puis agressé sexuellement à 11 ans par un adulte rencontré sur le jeu. Il poursuit Roblox, à qui il reproche de ne pas avoir averti les parents et les enfants des dangers de la plateforme.

En France, la haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, avait parlé en janvier d’un « repaire de pédocriminels ». Roblox a ouvert depuis aux enfants français des comptes Kids sans chat pour les moins de 9 ans, et des comptes Select pour les 9-15 ans.

Pour accéder au chat, Roblox exige en outre une estimation de l’âge par analyse du visage. Khari James, conseillère juridique principale au National Center on Sexual Exploitation, une association américaine, doute de la fiabilité de cette technologie. Selon elle, un prédateur peut acheter un compte vérifié, et cette seule vérification lui donne « un accès total à tous les enfants présents sur Roblox ». « Roblox est peut-être un monde virtuel, mais les enfants sont bien réels », résume Khari James.