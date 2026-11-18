Près de 200 familles américaines accusent Roblox d’avoir laissé des adultes se faire passer pour des enfants sur sa plateforme afin d’approcher les leurs. Mais l’entreprise exige de régler ces litiges loin des tribunaux, et deux sénateurs veulent l’en empêcher.
Le républicain Josh Hawley et le démocrate Dick Durbin enquêtent sur Roblox depuis août, et ils avaient invité son patron, David Baszucki, à témoigner mardi devant la sous-commission du Sénat américain chargée de la criminalité et du terrorisme. David Baszucki a décliné. « Il pense peut-être qu’il est silencieux, mais en réalité, il témoigne, et ce à quoi il témoigne, c’est de sa priorité donnée à l’argent plutôt qu’aux personnes », a raillé Josh Hawley, qui préside cette sous-commission.
Avec leur projet de loi, les deux sénateurs veulent permettre aux familles de victimes de poursuivre Roblox en justice, au lieu de passer par l’arbitrage, une procédure privée sans procès public, que Roblox impose dans ses conditions d’utilisation. Et d’après Roblox, plus d’un tiers de ses joueurs quotidiens dont l’âge a été vérifié ont moins de 13 ans, et ont accepté ces conditions en créant leur compte.
Roblox oppose ses conditions d’utilisation aux familles
Devant la justice, Roblox a fait valoir qu’en acceptant ses conditions d’utilisation, ses joueurs renoncent à leur droit de saisir un tribunal. « Il est impossible qu’un enfant de 8 ans puisse lire ces termes et renoncer ensuite à son droit à un procès », s’est indignée la sénatrice républicaine Katie Britt, une copie du contrat de plusieurs pages entre les mains.
Spécialiste de l’arbitrage forcé, Myriam Gilles enseigne le droit à l’université Northwestern, et elle n’aurait « jamais imaginé devoir comparaître devant cette instance pour parler de son utilisation contre des enfants de 9 ans ». Josh Hawley et Dick Durbin proposent d’interdire l’arbitrage forcé dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants et de préjudices subis en ligne.
Auprès de Wired, Sara Kanawati Stephany, responsable de la communication politique de Roblox aux États-Unis, estime qu’« une position juridique concernant l’arbitrage ne reflète pas le bilan d’une entreprise en matière de sécurité ». L’entreprise ajoute qu’elle bloque les images et les vidéos dans les conversations, et qu’elle crée pour les moins de 16 ans des comptes protégés par défaut.
D’anciens joueurs racontent avoir été manipulés par des adultes sur Roblox
Michael Schlep avait 12 ans quand un développeur de jeux s’est lié d’amitié avec lui dans un salon de discussion public de Roblox, avant de poursuivre la conversation en privé. Devant les sénateurs, ce créateur de contenu a raconté avoir ensuite été exposé à de la pornographie violente et à des idéologies racistes extrêmes. Il dénonce aujourd’hui sur YouTube des pédocriminels présumés de la plateforme, ce qui lui a valu une mise en demeure de Roblox.
Un ancien Marine, entendu sous le pseudonyme de Woody Doe, a affirmé avoir été manipulé puis agressé sexuellement à 11 ans par un adulte rencontré sur le jeu. Il poursuit Roblox, à qui il reproche de ne pas avoir averti les parents et les enfants des dangers de la plateforme.
En France, la haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, avait parlé en janvier d’un « repaire de pédocriminels ». Roblox a ouvert depuis aux enfants français des comptes Kids sans chat pour les moins de 9 ans, et des comptes Select pour les 9-15 ans.
Pour accéder au chat, Roblox exige en outre une estimation de l’âge par analyse du visage. Khari James, conseillère juridique principale au National Center on Sexual Exploitation, une association américaine, doute de la fiabilité de cette technologie. Selon elle, un prédateur peut acheter un compte vérifié, et cette seule vérification lui donne « un accès total à tous les enfants présents sur Roblox ». « Roblox est peut-être un monde virtuel, mais les enfants sont bien réels », résume Khari James.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.