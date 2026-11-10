Le résumé de la mémoire a été placé dans la section « Personal Intelligence » (« Contexte personnel » en français) des réglages de Gemini. Hélas, cette option n’est pas accessible à tous : la documentation de Google indique qu'elle est, pour l'instant, réservée aux personnes majeures résidant aux États-Unis qui possèdent un abonnement Google AI. Il est de plus nécessaire que ces personnes aient choisi l’anglais comme langue de l’application et qu’elles aient activé les options de mémoire et de conservation des activités.