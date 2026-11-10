Gemini sait beaucoup de choses sur ses utilisateurs et il est, depuis peu, possible de corriger ou d’effacer ces informations.
Google a bien du mal à s’imposer face aux autres géants de l’IA. De nombreux utilisateurs se plaignent notamment que les dernières versions de Gemini ont des performances bridées. La firme tente de rattraper son retard à coup d’annonces : intégration de l’agent Spark dans l’app Android, lancement de Gemini Agent pour les entreprises, édition de PDF directement dans le chat et bien plus encore. Elle vient également d’améliorer la gestion de la mémoire de son assistant. On vous explique.
Grâce aux résumés de mémoire, Gemini devient enfin plus transparent
Google a lancé la fonctionnalité Mémoire de Gemini en 2025 afin de permettre à son IA de se souvenir de ses échanges avec les utilisateurs. Au printemps 2026, un import des historiques provenant d’autres chatbots est venu compléter ce dispositif. Le géant de la Tech a aujourd'hui décidé d’aller encore plus loin.
Jusqu’ici Gemini accumulait des connaissances au gré des conversations mais il était impossible d'avoir le contrôle sur ce qui était enregistré. C’est désormais possible grâce au résumé de mémoire. En se rendant dans les paramètres du service, l’utilisateur peut retrouver tout ce que l’IA sait sur lui sur une page dédiée : cette dernière est classée par thématiques (parcours, entourage, vie professionnelle, centres d'intérêt, préférences…).
Il est notamment possible, et c’est appréciable, de modifier les informations mais aussi de les supprimer, si l’on ne souhaite pas que Gemini se rappelle de certains éléments. Un historique des modifications apportées au profil est notamment disponible.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Une fonctionnalité réservée à certains utilisateurs
Le résumé de la mémoire a été placé dans la section « Personal Intelligence » (« Contexte personnel » en français) des réglages de Gemini. Hélas, cette option n’est pas accessible à tous : la documentation de Google indique qu'elle est, pour l'instant, réservée aux personnes majeures résidant aux États-Unis qui possèdent un abonnement Google AI. Il est de plus nécessaire que ces personnes aient choisi l’anglais comme langue de l’application et qu’elles aient activé les options de mémoire et de conservation des activités.
Toutefois, la nouveauté semble être plus largement accessible que ce que Google laisse entendre : nos confrères d’Android Authority ont, en effet, réussi à afficher la fameuse page hors des États-Unis avec un compte gratuit et sans VPN, en ouvrant simplement le service dans le navigateur d’un smartphone. De notre côté, impossible de mettre la main sur la fonctionnalité. Un déploiement progressif est-il en cours ? Google a-t-il fait une erreur d’inattention ? Difficile de le savoir, mais rien ne vous empêche de tenter votre chance.
Pour l’heure, Google n’a partagé aucun calendrier de déploiement. On espère toutefois que la firme généralisera rapidement cette fonction, pour que tous les utilisateurs puissent avoir davantage de contrôle sur leurs données personnelles.