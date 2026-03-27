L'import ne se fait pas automatiquement. Google a opté pour un processus manuel en deux étapes. Première méthode : transférer uniquement la mémoire. L'utilisateur doit interroger son chatbot actuel avec un prompt spécifique demandant le détail complet des informations sauvegardées. La réponse obtenue se copie-colle ensuite dans Gemini, via les paramètres de l'application, section « Importer la mémoire vers Gemini ». Un clic sur « Ajouter la mémoire » enregistre le tout, et une conversation s'ouvre automatiquement pour confirmer la sauvegarde dans le compte Google.

Deuxième option : importer l'intégralité de l'historique conversationnel. Cette manipulation exige un fichier ZIP de maximum 5 Go, généré depuis le service d'origine. Pour ChatGPT par exemple, il faut passer par les réglages, ouvrir « Contrôles des données », sélectionner « Exporter les données » puis confirmer. Le fichier ZIP créé se téléverse ensuite sur la même page d'import de Gemini. La procédure varie selon les plateformes, mais le principe reste identique.