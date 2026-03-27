Google facilite le passage de ChatGPT ou Claude vers son assistant conversationnel. Les utilisateurs de Gemini peuvent désormais transférer leur mémoire et leurs conversations sans repartir de zéro.
La fidélité à un chatbot repose bien souvent sur l’historique des échanges accumulés au fil du temps. Si ChatGPT a longtemps conservé un avantage en tant que pionnier, d'autres, comme Gemini ou Claude, ont progressivement enrichi leurs fonctionnalités, sans pour autant lever le frein lié à la perte des données. Google introduit désormais une solution pour y répondre. L’entreprise déploie un outil permettant d’importer mémoire et conversations depuis d’autres services, cela afin de faciliter la transition vers Gemini.
Deux méthodes pour récupérer ses données dans Gemini
L'import ne se fait pas automatiquement. Google a opté pour un processus manuel en deux étapes. Première méthode : transférer uniquement la mémoire. L'utilisateur doit interroger son chatbot actuel avec un prompt spécifique demandant le détail complet des informations sauvegardées. La réponse obtenue se copie-colle ensuite dans Gemini, via les paramètres de l'application, section « Importer la mémoire vers Gemini ». Un clic sur « Ajouter la mémoire » enregistre le tout, et une conversation s'ouvre automatiquement pour confirmer la sauvegarde dans le compte Google.
Deuxième option : importer l'intégralité de l'historique conversationnel. Cette manipulation exige un fichier ZIP de maximum 5 Go, généré depuis le service d'origine. Pour ChatGPT par exemple, il faut passer par les réglages, ouvrir « Contrôles des données », sélectionner « Exporter les données » puis confirmer. Le fichier ZIP créé se téléverse ensuite sur la même page d'import de Gemini. La procédure varie selon les plateformes, mais le principe reste identique.
Gemini unifie mémoire et historique pour simplifier la transition
Google profite de cette mise à jour pour renommer « Conversations passées » en « Mémoire ». Ce changement de dénomination vise simplement à refléter le rapprochement entre l’historique des échanges et les informations retenues par l’assistant. La nouvelle appellation devrait progressivement apparaître dans l’interface durant les prochaines semaines.
Avec cet outil d’importation, Google cherche aussi à faciliter le passage depuis d’autres services comme ChatGPT ou Claude. L’objectif est bien entendu de permettre aux utilisateurs de conserver leurs données sans repartir de zéro.