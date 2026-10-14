darkam

Clairement la qualité est en baisse chez Google. J’utilise un forfait « plus » qui ne coute pas cher mais j’ai reçu ce mail aujourd’hui qui m’informe que le niveau va encore diminuer et cela sans baisse de prix. En gros j’aurais maintenant le même niveau que la version gratuite (qui est franchement médiocre…) :

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Nous vous informons que nous avons apporté des modifications aux modèles auxquels vous avez accès avec votre forfait Google AI Plus.

À partir du ﻿1﻿3﻿ ﻿n﻿o﻿v﻿e﻿m﻿b﻿r﻿e﻿ ﻿2﻿0﻿2﻿6﻿, seuls les abonnés au forfait Google AI Pro ou supérieur pourront sélectionner les modèles Pro dans l’appli Gemini et le Mode IA de la recherche Google. Vous conserverez l’accès à notre dernier modèle Flash-Lite et à Flash, qui allient vitesse et intelligence. Vous pourrez poursuivre vos discussions précédentes qui utilisaient le modèle Pro avec un autre modèle.