La concurrence avance à grands pas sur l'intelligence artificielle. OpenAI, Anthropic et consorts dévoilent de nouveaux modèles toujours plus performants. Mais Gemini, l'IA de Google, semble être le vilain petit canard du triumvirat américain.
Google a récemment mis en place de nouvelles restrictions sur l'accès à ses versions gratuites et payantes de Gemini, notamment pour les utilisateurs qui utilisent la version gratuite et ceux abonnés à l'offre AI Plus à 4,99 dollars par mois. Mais voilà, Google aurait-il bridé son IA pour certains usagers ? De plus en plus d'utilisateurs semblent en effet se plaindre des performances décevantes, allant même jusqu'à signaler des "défaillances".
Des problèmes signalés sur plusieurs fronts
Sur les forums de discussion, les utilisateurs décrivent des problèmes variés. Certains se plaignent que Gemini ne comprend pas correctement leurs demandes, qu'il dévie de la question initialement posée.
Un utilisateur du sub-reddit r/GeminiAI signale que l'outil peine à comprendre les questions posées et s'avère incapable de créer des fichiers PDF.
Sur l'offre gratuite, une nette dégradation de la qualité de génération d'images via le modèle Flash-Lite est signalée depuis l'application des nouvelles restrictions. Cet utilisateur indique ne pas envisager de passage à une offre payante au vu des retours des abonnés, et envisage de renoncer à l'utilisation de la plateforme.
Une baisse de performances généralisée ?
Un autre membre estime que cette baisse de qualité concerne l'ensemble des formules d'abonnement. Il dit constater une absence de différence entre les modèles Flash et Pro. Alors que la version Pro fournissait auparavant des réponses détaillées, elle délivre désormais des réponses plus courtes, similaires à celles que peut donner la version Flash.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Les nouveaux niveaux de réflexion (bas, moyen, élevé) ne semblent pas non plus apporter de modification perceptible selon ce témoignage.
Il reste à voir si les nouvelles versions permettront enfin à remettre Google au niveau. Le géant américain était déjà derrière la concurrence dès le début. Si un retard a pu être comblé, les performances de Gemini restent globalement en-dessous de celles de ses pairs américains.