Google enrichit Gemini d’une nouvelle fonction permettant de consulter et de modifier des fichiers PDF directement dans une conversation avec l’intelligence artificielle. La nouveauté concerne également les documents, les présentations et les feuilles de calcul, avec quelques différences entre ordinateur et smartphone.
Qui n’a jamais pesté contre un fichier PDF qu’il fallait modifier pour corriger une erreur ou ajouter quelques informations ? Entre les logiciels spécialisés, souvent payants, les conversions parfois hasardeuses et les problèmes de mise en page, une petite modification peut rapidement devenir une corvée. Google veut simplifier tout cela avec Gemini, qui ne se contente plus de générer des fichiers avant de vous laisser vous débrouiller avec le résultat. Désormais, l’assistant permet aussi de les retravailler directement, sans avoir besoin de jongler entre plusieurs applications.
Modifier un PDF directement dans Gemini, sans passer par un autre logiciel
Google présente une nouvelle interface de prévisualisation et d’édition intégrée à son chatbot.
Le principe est on ne peut plus simple. Après avoir demandé à Gemini de produire un fichier PDF, il est possible de l’ouvrir directement dans la conversation, puis de passer en plein écran pour en consulter le contenu et effectuer des modifications.
L'utilisateur peut alors corriger manuellement du texte, mais également sélectionner un passage et demander à Gemini de le reformuler, de le compléter ou de répondre à une question à son sujet. L’intelligence artificielle peut aussi intervenir sur certains éléments visuels, sans qu’il soit nécessaire de recommencer la création du document. C’est un gain de temps considérable pour des petites retouches toutes simples.
Google donne un exemple assez parlant : un étudiant peut importer des notes de cours manuscrites, demander à Gemini de les transformer en fiche de révision au format PDF, puis retravailler certains passages ou illustrations avant de récupérer le résultat.
C'est surtout la possibilité de procéder par petites retouches qui présente un intérêt. Jusqu’ici, Gemini savait déjà générer de nombreux types de fichiers à partir d’une simple demande, mais leur modification nécessitait généralement de passer par une autre application ou de demander à l’IA de produire une nouvelle version.
Attention toutefois à ne pas confondre cette nouveauté avec un éditeur PDF professionnel. Google ne promet pas de remplacer les outils spécialisés permettant, par exemple, de gérer des formulaires complexes, de modifier précisément tous les éléments d’une mise en page ou de signer électroniquement des documents.
Documents, présentations et tableurs : Gemini voit plus grand
Les PDF ne sont pas les seuls fichiers concernés. Gemini peut désormais afficher et modifier directement des documents Google Docs, des feuilles de calcul Sheets, des présentations, mais aussi des fichiers Markdown, TXT ou du code.
Il devient ainsi possible de préparer un diaporama, de consulter sa présentation et de demander à l’IA d’en revoir certains éléments sans ouvrir immédiatement Google Slides. Même principe pour un tableau ou un document de travail, avec la possibilité de poursuivre ensuite les modifications dans les applications Google habituelles.
Il existe néanmoins une différence importante entre les plateformes. Sur ordinateur, depuis la version web de Gemini, l’ensemble de ces formats est pris en charge. Sur smartphone, seules la prévisualisation et la modification des PDF sont actuellement disponibles.
Google annonce que cette nouvelle interface est accessible dès maintenant à tous les utilisateurs de Gemini, y compris avec un compte gratuit, ainsi qu’aux clients Google Workspace. Elle fonctionne dans toutes les langues prises en charge par l’assistant, dont le français.
Une manière pour Google de rapprocher encore un peu plus Gemini d’un véritable environnement de travail, même si la qualité des modifications et la conservation des mises en page complexes devront être évaluées à l’usage.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau