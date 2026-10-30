Google présente une nouvelle interface de prévisualisation et d’édition intégrée à son chatbot.

Le principe est on ne peut plus simple. Après avoir demandé à Gemini de produire un fichier PDF, il est possible de l’ouvrir directement dans la conversation, puis de passer en plein écran pour en consulter le contenu et effectuer des modifications.

L'utilisateur peut alors corriger manuellement du texte, mais également sélectionner un passage et demander à Gemini de le reformuler, de le compléter ou de répondre à une question à son sujet. L’intelligence artificielle peut aussi intervenir sur certains éléments visuels, sans qu’il soit nécessaire de recommencer la création du document. C’est un gain de temps considérable pour des petites retouches toutes simples.

Google donne un exemple assez parlant : un étudiant peut importer des notes de cours manuscrites, demander à Gemini de les transformer en fiche de révision au format PDF, puis retravailler certains passages ou illustrations avant de récupérer le résultat.

C'est surtout la possibilité de procéder par petites retouches qui présente un intérêt. Jusqu’ici, Gemini savait déjà générer de nombreux types de fichiers à partir d’une simple demande, mais leur modification nécessitait généralement de passer par une autre application ou de demander à l’IA de produire une nouvelle version.

Attention toutefois à ne pas confondre cette nouveauté avec un éditeur PDF professionnel. Google ne promet pas de remplacer les outils spécialisés permettant, par exemple, de gérer des formulaires complexes, de modifier précisément tous les éléments d’une mise en page ou de signer électroniquement des documents.