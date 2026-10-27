L’iPhone Duo d'Apple est en vente depuis le 23 octobre, mais sa disponibilité chez les opérateurs français reste très inégale, entre une livraison sous quelques jours, une attente jusqu’en décembre ou une rupture de stock. Clubic fait le point.
La disponibilité de l’iPhone Duo varie fortement d’un opérateur à l’autre, quatre jours après la sortie du premier smartphone pliant d’Apple. Selon nos relevés du mardi 27 octobre, Orange, Bouygues Telecom et SFR affichent des délais de livraison allant de quelques jours à plus d’un mois, tandis que Free est tout simplement en rupture de stock. Ce démarrage intervient alors qu’Apple vient de reconnaître des fissures sur l’écran intérieur d’un petit nombre d’appareils, qui font forcément tâche.
Commander l’iPhone Duo chez un opérateur ? Préparez-vous à patienter jusqu’en décembre
Commençons par l'opérateur historique, Orange, qui mise sur la régularité. Quelle que soit la capacité (on rappelle que le téléphone existe en 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To), l'iPhone Duo est annoncé livré à partir du samedi 14 novembre sur son site. Avec un forfait, il coûte de 1 619 euros pour le 256 Go à 2 999 euros pour le 2 To, et la facture peut s'étaler sur 24 mois sans intérêts. Orange prévient toutefois que ce délai reste indicatif, suspendu aux approvisionnements d'Apple.
Chez Bouygues Telecom, il y a du stock également et les dates varient selon la capacité de l'iPhone Duo. La version en 256 Go, affichée dès 1 891,90 euros avec forfait, et celle en 1 To sont promises à partir du 16 novembre. La 512 Go, elle, peut être livrée à partir du 20 novembre. Ironie du calendrier, la version la plus onéreuse est aussi la plus rapide. L'iPhone Duo 2 To est livré dès ce vendredi 30 octobre, mais contre 3 211,90 euros réglés en une seule fois. Et pour ce dernier, malgré un prix tout simplement exorbitant, son stock est signalé comme étant « faible ».
SFR réclame davantage de patience à ses clients, comme l'a remarqué Univers Freebox. La version 256 Go est disponible en précommande à 1 941 euros avec un forfait engageant sur 24 mois, puis 100 euros remboursés, mais son expédition n'est prévue qu'à partir du 7 décembre. Les versions 512 Go et 1 To sont indisponibles, et seul l'iPhone Duo en 2 To semble en stock. Contacté par Clubic, Free nous confirme une rupture de stock sur ses modèles 256 et 512 Go, les deux en vente chez l'opérateur de Xavier Niel, sans avancer de date de retour.
Le premier iPhone pliant, entre prouesses et premières fissures
L'iPhone Duo, présenté le 9 septembre, ouvert aux précommandes le 16 octobre et en vente depuis le 23, est le premier smartphone pliant d'Apple. La rareté s'est fait sentir dès le lancement, puisqu'en Apple Store, il fallait avoir réservé un créneau de retrait, et chaque client était limité à deux exemplaires. Le téléphone existe en Ciel nocturne et en Blanc stellaire.
Une fois fermé, il se manie comme un iPhone compact, avec un écran de 5,4 pouces. Ouvert comme un livre, il déploie une dalle de 7,6 pouces, 50 % plus grande que celle de l'iPhone 18 Pro Max. Il pèse 254 grammes, pour 5,2 mm d'épaisseur déplié et 11,3 mm plié. Il embarque la puce A20 Pro des iPhone 18 Pro, deux capteurs de 48 mégapixels et Touch ID, un lecteur d'empreintes logé dans le bouton latéral qui remplace Face ID. Il fonctionne uniquement en eSIM, une carte SIM dématérialisée, et la compatibilité avec l'Apple Pencil est promise pour plus tard. Son prix public varie, selon l'espace de stockage, entre 2 339 à 3 839 euros.
Ce lancement historique pour Apple ne se fait pas sans polémique. Plusieurs propriétaires ont en effet signalé des fissures sur l'écran intérieur, généralement le long de la pliure, parfois au bout de quelques dépliages seulement et accompagnées d'un craquement. Apple a reconnu qu'un petit nombre d'appareils est concerné, sans en préciser la cause. Le démontage d'iFixit, publié le 25 octobre, ne l’a pas identifiée avec certitude non plus. Le spécialiste de la réparation accorde tout de même au Duo une note provisoire de 5/10, la meilleure qu’il ait jamais donnée à un smartphone pliant. Il faut tout de même relativiser, car ce score mesure la facilité à réparer l’appareil, pas sa résistance aux chocs ni à l’usure.