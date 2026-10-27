Ce lancement historique pour Apple ne se fait pas sans polémique. Plusieurs propriétaires ont en effet signalé des fissures sur l'écran intérieur, généralement le long de la pliure, parfois au bout de quelques dépliages seulement et accompagnées d'un craquement. Apple a reconnu qu'un petit nombre d'appareils est concerné, sans en préciser la cause. Le démontage d'iFixit, publié le 25 octobre, ne l’a pas identifiée avec certitude non plus. Le spécialiste de la réparation accorde tout de même au Duo une note provisoire de 5/10, la meilleure qu’il ait jamais donnée à un smartphone pliant. Il faut tout de même relativiser, car ce score mesure la facilité à réparer l’appareil, pas sa résistance aux chocs ni à l’usure.