Quelques jours après sa commercialisation, l’iPhone Duo fait déjà parler de lui pour les fissures apparues sur certains écrans. iFixit a démonté le premier smartphone pliant d’Apple et découvert plusieurs particularités de sa charnière, sans parvenir à identifier avec certitude l’origine des problèmes.
À peine sorti de sa boîte, et déjà bon pour un passage au SAV. Depuis le lancement de l’iPhone Duo, plusieurs propriétaires ont découvert des fissures sur l’écran intérieur de leur appareil, parfois après seulement quelques ouvertures. De quoi refroidir les acheteurs d’un smartphone vendu à partir de 2 339 euros en France. Pour comprendre ce qui se passe sous cette dalle pliable, les spécialistes d’iFixit ont entièrement démonté l’appareil. Leur enquête ne permet pas encore d’expliquer les premières pannes, mais elle révèle une conception aussi ingénieuse que complexe. Avec quelques bonnes surprises du côté de la réparation.
Une charnière sophistiquée, mais pas à l’abri des problèmes
Dans son premier démontage de l’iPhone Duo, publié le 25 octobre, iFixit s’est particulièrement intéressé à la charnière. C’est autour de ce mécanisme que se concentrent les premières inquiétudes.
Plusieurs utilisateurs ont déjà signalé des fissures apparues sur l’écran intérieur de leur iPhone Duo, parfois accompagnées d’un craquement au moment de déplier l’appareil, avant de découvrir une ligne de pixels endommagés sur l'écran intérieur.
En comparant ces témoignages à des images obtenues par tomographie et à une modélisation de la charnière, iFixit a identifié une zone où plusieurs éléments de soutien se rejoignent, juste sous la pliure.
Les spécialistes envisagent notamment qu’une pièce mobile ne s’abaisse pas suffisamment lors de la fermeture, créant une pression localisée sur la dalle. Ce n’est toutefois qu'une hypothèse, et rien ne permet encore d’affirmer que ce mécanisme explique les incidents signalés.
iFixit a également soumis le téléphone à de fines poussières fluorescentes pour observer leur progression dans l’appareil. Si les composants électroniques semblent relativement bien protégés, certaines particules atteignent la charnière, qui commence alors à produire des craquements.
Apple ne fait donc pas disparaître cette faiblesse bien connue des smartphones pliants, même si l'iPhone Duo retient moins de poussières que certains modèles concurrents lors de cet essai.
Le smartphone pliant le plus réparable selon iFixit, mais tout est relatif
Le démontage révèle aussi quelques astuces intéressantes. La couche nanotexturée qui recouvre l’écran intérieur diffuse les reflets pour rendre la pliure moins visible. Sous le microscope, iFixit découvre également des sous-pixels ovales orientés de manière inhabituelle, une disposition qui pourrait contribuer à cet effet.
Cette couche superficielle peut être remplacée séparément de la dalle OLED, une bonne nouvelle en cas de détérioration du revêtement.
Apple a également repris plusieurs solutions de ses iPhone classiques. Les batteries se détachent grâce à un adhésif libéré par une faible impulsion électrique, tandis que l'écran extérieur peut être retiré sans être endommagé. Plusieurs composants restent accessibles sans démonter la moitié du téléphone.
Résultat : iFixit attribue à l’iPhone Duo une note provisoire de 5/10 en réparabilité, la meilleure jamais accordée par l’organisme à un smartphone pliant.
Il ne faut pas s’emballer pour autant. Remplacer l'écran intérieur ou intervenir sur la charnière demande toujours des opérations délicates. Et la note reste provisoire tant que la disponibilité des pièces détachées n’a pas été vérifiée.
Pour Apple, qui promettait une conception particulièrement résistante, le véritable défi sera désormais de comprendre pourquoi certains exemplaires se fissurent aussi rapidement. Le démontage d’iFixit offre plusieurs pistes, mais pas encore de réponse définitive.