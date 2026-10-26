Dans son premier démontage de l’iPhone Duo, publié le 25 octobre, iFixit s’est particulièrement intéressé à la charnière. C’est autour de ce mécanisme que se concentrent les premières inquiétudes.

Plusieurs utilisateurs ont déjà signalé des fissures apparues sur l’écran intérieur de leur iPhone Duo, parfois accompagnées d’un craquement au moment de déplier l’appareil, avant de découvrir une ligne de pixels endommagés sur l'écran intérieur.

En comparant ces témoignages à des images obtenues par tomographie et à une modélisation de la charnière, iFixit a identifié une zone où plusieurs éléments de soutien se rejoignent, juste sous la pliure.

Les spécialistes envisagent notamment qu’une pièce mobile ne s’abaisse pas suffisamment lors de la fermeture, créant une pression localisée sur la dalle. Ce n’est toutefois qu'une hypothèse, et rien ne permet encore d’affirmer que ce mécanisme explique les incidents signalés.

iFixit a également soumis le téléphone à de fines poussières fluorescentes pour observer leur progression dans l’appareil. Si les composants électroniques semblent relativement bien protégés, certaines particules atteignent la charnière, qui commence alors à produire des craquements.

Apple ne fait donc pas disparaître cette faiblesse bien connue des smartphones pliants , même si l'iPhone Duo retient moins de poussières que certains modèles concurrents lors de cet essai.