L'entreprise a précisé que la majorité des unités commercialisées ne présentaient pas ce défaut. Ce souci, s'il doit se produire, arrive assez rapidement après l'acquisition du smartphone selon la marque à la pomme. C'est toutefois un peu facile à dire au bout de seulement quelques jours de commercialisation. Le nombre exact d'appareils concernés par ce problème matériel n'a pas été communiqué par Apple.