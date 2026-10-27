Les scalpers qui comptaient fermement sur les pénuries d'iPhone Duo pour se faire une marge confortable se prennent un retour de bâton. Ces derniers voient ainsi leurs espoirs d'argent facile réduits à peau de chagrin, au gré des problèmes matériels de ce dernier.
En sumérien, ça se prononce "cheh". Les revendeurs qui avaient précommandé en grand nombre l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable d'Apple, se retrouvent aujourd'hui contraints de brader leurs stocks. En cause : une série de problèmes matériels qui ont terni le lancement de l'appareil et dissuadé de nombreux acheteurs potentiels.
Des prix de revente revus à la baisse en Chine
Selon des informations en provenance de Chine, plusieurs revendeurs (scalpers) ont dû réduire significativement leurs tarifs. Le modèle 1 To de l'iPhone Duo a ainsi vu son prix chuter de plus de 400 dollars depuis vendredi 23 octobre, date de lancement officiel de l'appareil.
Cette baisse de prix a toutefois eu un effet : certains consommateurs, jusqu'alors hésitants, ont profité de la chute des tarifs pour finaliser leur achat, entraînant un léger regain d'intérêt pour le produit.
Des précommandes tendues, des mois d'attente
Le 16 octobre, jour d'ouverture des précommandes pour l'iPhone Duo, la demande avait été particulièrement forte. De nombreux revendeurs avaient alors acheté d'importantes quantités de l'appareil dans l'optique de les revendre ensuite à des prix bien plus élevés, jouant sur les pénuries.
Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Quatre jours après son lancement, l'iPhone Duo a fait l'objet de multiples signalements concernant des écrans fissurés et des charnières défaillantes.
Apple reconnaît un problème sur certains appareils
Interrogée par Mark Gurman, correspondant en chef d'Apple pour Bloomberg, la firme de Cupertino a confirmé être au courant de problèmes affectant l'écran interne "d'un nombre limité d'unités de l'iPhone Duo". Apple recommande aux clients concernés de contacter le service AppleCare afin d'obtenir gratuitement le remplacement de leur appareil.
L'entreprise a précisé que la majorité des unités commercialisées ne présentaient pas ce défaut. Ce souci, s'il doit se produire, arrive assez rapidement après l'acquisition du smartphone selon la marque à la pomme. C'est toutefois un peu facile à dire au bout de seulement quelques jours de commercialisation. Le nombre exact d'appareils concernés par ce problème matériel n'a pas été communiqué par Apple.
Lors de ses premiers smartphones pliables en 2019 et 2020, Samsung avait été victime de problèmes similaires. Si ces défauts pouvaient être tolérés à une époque primitive pour les smartphones pliables, leur réapparition sur un appareil de 2026 pose question.