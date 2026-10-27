Apple a répondu aux propriétaires d’iPhone Duo dont l’écran pliant s’est fendu le long de la charnière. Dans sa déclaration, le groupe reconnaît un problème sur un petit nombre d’appareils, sans pour autant en donner l’origine.
Vendu à partir de 2 339 euros en France, l’iPhone Duo connaît ses premiers déboires quelques jours seulement après son lancement. Interrogée par MacRumors, Apple confirme qu’un petit nombre d’appareils sont concernés. La marque souligne également l’accueil positif réservé au smartphone, mais ne fournit aucune explication sur ces cassures apparues le long de la charnière.
Apple reconnaît des fissures sur l’écran intérieur de l’iPhone Duo
Le premier témoignage nous venait initialement d’Australie. Comme nous le soulignions dans notre article consacré aux premières fissures de l’iPhone Duo, un propriétaire affirmait avoir utilisé son appareil pendant environ six heures et l’avoir ouvert moins de vingt fois. En le dépliant, il a senti une résistance sous l’écran, avant d’entendre un craquement. La dalle s’est alors fendue au niveau de la charnière.
D’autres photos ont depuis circulé aux États-Unis, au Canada et en Chine, où des exemplaires d’exposition endommagés ont également été signalés. Les fissures apparaissent généralement le long de la pliure, dans la moitié inférieure de l’écran intérieur, parfois accompagnées d’une ligne de pixels lumineux. Plusieurs utilisateurs décrivent une sensation de blocage ou un claquement juste avant la casse.
Apple a récemment confirmé l’existence du problème auprès de nos confrères de MacRumors, sans en préciser la cause. Le groupe invite les propriétaires concernés à contacter AppleCare pour obtenir un remplacement. Les échanges en boutique sont possibles, mais les stocks limités risquent d’allonger les délais. Si les dégâts sont considérés comme accidentels, le remplacement de l’écran intérieur coûte 1 149 euros sans assurance, contre 99 euros avec AppleCare+.
Le démontage d’iFixit apporte des pistes, mais pas de réponse définitive
Pas plus tard qu’hier, le démontage d’iFixit a apporté des éléments pour comprendre le fonctionnement de la charnière du pliant d’Apple, sans identifier avec certitude l’origine des fissures. En confrontant des images de tomographie aux plans du mécanisme, les spécialistes ont repéré une zone où plusieurs éléments de soutien se rejoignent sous la pliure.
L'une des hypothèses évoquées concerne une barre de soutien centrale qui devrait se rétracter à la fermeture. Si elle ne le fait pas suffisamment, elle pourrait exercer une pression localisée sur l’écran. Gageons qu’Apple parviendra à identifier rapidement l’origine de ces fissures et à éviter qu’elles ne se reproduisent, au risque de s’exposer une nouvelle fois aux moqueries de Samsung.