Le premier témoignage nous venait initialement d’Australie. Comme nous le soulignions dans notre article consacré aux premières fissures de l’iPhone Duo, un propriétaire affirmait avoir utilisé son appareil pendant environ six heures et l’avoir ouvert moins de vingt fois. En le dépliant, il a senti une résistance sous l’écran, avant d’entendre un craquement. La dalle s’est alors fendue au niveau de la charnière.

D’autres photos ont depuis circulé aux États-Unis, au Canada et en Chine, où des exemplaires d’exposition endommagés ont également été signalés. Les fissures apparaissent généralement le long de la pliure, dans la moitié inférieure de l’écran intérieur, parfois accompagnées d’une ligne de pixels lumineux. Plusieurs utilisateurs décrivent une sensation de blocage ou un claquement juste avant la casse.