Mais cette fonctionnalité a tout de fois quelques contraintes. L'iPhone Duo ne dispose en effet pas d'emplacement dédié pour ranger le stylet. Il faudra donc le transporter séparément. L'intérêt est donc réel pour une poignée d'utilisateurs, qui pourraient en effet acheter un Apple Pencil avec leur iPhone pliable. Pour les autres qui n'en auraient pas une utilité débordante, il ne semble pas utile d'investir.