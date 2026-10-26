Tout n'est pas vraiment prêt à la sortie de l'iPhone Duo. Le premier smartphone pliable d'Apple verra sa première mise à jour arriver la semaine prochaine, confirmant une des promesses de la marque à la pomme.
L'iPhone Duo, premier smartphone pliable d'Apple, commence à être livré aux utilisateurs ayant passé une précommande. Présenté début septembre lors de l'événement "Surprise and Shine", l'appareil a mis près de deux mois à arriver entre les mains de ses premiers acquéreurs. Mais une mise à jour attendue la semaine prochaine devrait lui apporter une nouvelle fonctionnalité, annoncée mais pas encore disponible.
Une fonctionnalité promise, une date qui se précise
Lors de la présentation de l'iPhone Duo, Apple avait indiqué que la compatibilité avec l'Apple Pencil arriverait "plus tard dans l'année", sans donner de date précise. Cette formulation laissait planer une incertitude, la fonctionnalité pouvant tout aussi bien être déployée en décembre. Mais selon nos confrères de 9to5Mac, la mise à jour iOS 27.2 intégrant cette fonctionnalité serait disponible dès la semaine prochaine. Aucune date exacte n'est toutefois communiquée.
Cette mise à jour ne concernera toutefois pas l'ensemble de la gamme Apple Pencil, ça aurait été trop beau. Seul le modèle Apple Pencil USB-C sera pris en charge par l'iPhone Duo. Les utilisateurs disposant d'un Apple Pencil Pro ou d'un Apple Pencil standard devront donc passer à la version USB-C s'ils souhaitent utiliser cet accessoire avec leur nouveau smartphone.
Quel intérêt d'un stylet sur un smartphone pliable ?
L'utilisation d'un stylet sur un écran pliable peut être intéressante notamment pour la prise de notes, le dessin, l'édition de documents ou encore le multitâche. Un stylet offre plus de précision qu'un doigt pour manipuler de petits éléments ou effectuer des retouches fines, lors de l'édition de photos notamment.
Mais cette fonctionnalité a tout de fois quelques contraintes. L'iPhone Duo ne dispose en effet pas d'emplacement dédié pour ranger le stylet. Il faudra donc le transporter séparément. L'intérêt est donc réel pour une poignée d'utilisateurs, qui pourraient en effet acheter un Apple Pencil avec leur iPhone pliable. Pour les autres qui n'en auraient pas une utilité débordante, il ne semble pas utile d'investir.