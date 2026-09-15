À peine son premier smartphone pliant dévoilé, Apple envisagerait déjà plusieurs déclinaisons de l'iPhone Duo. Parmi elles, un modèle doté d’une dalle plus imposante pourrait voir le jour dans les prochaines années.
Apple vient à peine de lever le voile sur son premier iPhone pliant que les premières pistes concernant l’avenir de cette nouvelle famille commencent déjà à émerger sur la Toile. D’après Mark Gurman, journaliste de Bloomberg que l'on ne présente plus, la firme de Cupertino aurait notamment dans ses cartons un futur iPhone Duo Max, qui se distinguerait par un écran plus grand.
Apple aurait déjà plusieurs déclinaisons de l’iPhone Duo en tête
Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman affirme qu’Apple pourrait lancer dans les prochaines années un iPhone Duo Max. Le journaliste associe cette future déclinaison à un écran plus grand, sans fournir davantage de détails sur sa diagonale, son format ou sa date de sortie.
Le nom retenu par Apple pour son premier pliant aurait justement été pensé pour permettre ce type d’évolution. Avant son officialisation, des employés auraient utilisé en interne le nom « iPhone Ultra », tandis que plusieurs médias et leakers avaient également repris cette appellation qui semblait presque acquise. Apple a finalement choisi « Duo », un suffixe de trois lettres qui s’inscrit, selon Gurman, dans la logique des noms Air et Pro.
Cette dénomination laisserait ainsi davantage de liberté à la marque pour décliner son smartphone pliant. Le journaliste évoque également les possibilités d’un « Duo SE » ou d’un « Duo Mini », mais avec des orientations différentes : le premier pourrait adopter des caractéristiques allégées, tandis que le second serait associé à un design à clapet.
L’iPhone Duo pourrait encore évoluer sur le plan logiciel et matériel
Le premier iPhone Duo ouvre déjà la porte à de nouveaux usages grâce à son écran pliable de 7,6 pouces. Il permet notamment d’afficher deux applications simultanément, même si son multitâche fonctionne différemment de celui de l’iPad.
D’autres évolutions seraient également envisagées pour les prochaines générations. Mark Gurman estime notamment que Face ID pourrait revenir sur une future version grâce aux progrès d’Apple Intelligence, avec une possible arrivée à partir de la troisième génération du smartphone pliant. Apple pourrait ainsi utiliser davantage de traitement logiciel pour réduire la complexité matérielle nécessaire à la reconnaissance faciale.
Pour l’heure, ces différentes pistes restent évidemment au stade de rumeurs. L’iPhone Duo devra d’abord faire ses preuves sur le marché des smartphones pliants avant qu’Apple ne confirme quoi que ce soit concernant ses futures déclinaisons. Il faudra donc encore un peu patienter avant d’en savoir davantage.