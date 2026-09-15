Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman affirme qu’Apple pourrait lancer dans les prochaines années un iPhone Duo Max. Le journaliste associe cette future déclinaison à un écran plus grand, sans fournir davantage de détails sur sa diagonale, son format ou sa date de sortie.

Le nom retenu par Apple pour son premier pliant aurait justement été pensé pour permettre ce type d’évolution. Avant son officialisation, des employés auraient utilisé en interne le nom « iPhone Ultra », tandis que plusieurs médias et leakers avaient également repris cette appellation qui semblait presque acquise. Apple a finalement choisi « Duo », un suffixe de trois lettres qui s’inscrit, selon Gurman, dans la logique des noms Air et Pro.

Cette dénomination laisserait ainsi davantage de liberté à la marque pour décliner son smartphone pliant. Le journaliste évoque également les possibilités d’un « Duo SE » ou d’un « Duo Mini », mais avec des orientations différentes : le premier pourrait adopter des caractéristiques allégées, tandis que le second serait associé à un design à clapet.