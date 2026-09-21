L'Apple Pencil USB-C accompagnera l'iPhone Duo, mais ce n'était pas le plan initial d'Apple. La firme américaine avait conçu un stylet inédit spécialement pour son premier smartphone pliant, avant d'y renoncer pour des raisons techniques.
Avant la keynote de l’iPhone Duo, Mark Gurman avait évoqué la possibilité qu’Apple développe un Apple Pencil spécialement adapté à son premier smartphone pliant. Lors de la présentation, la firme a finalement annoncé la compatibilité avec son Apple Pencil USB-C existant, sans dévoiler les raisons de ce choix. Un rapport de Bloomberg apporte désormais des éléments de réponse sur l’abandon du stylet compact et le retard de la prise en charge de l’Apple Pencil au lancement.
iPhone Duo : un Apple Pencil plus compact abandonné avant sa production
De ce que l'on sait, l’accessoire en question n’était pas une simple déclinaison de l’Apple Pencil. Apple avait imaginé un stylet plus compact, conçu pour venir s’arrimer sur le côté de la charnière de l’iPhone Duo. Sa prise en charge figurait d’ailleurs dans les plans de l’entreprise dès la conception du smartphone pliant. Un choix qui devait nécessairement tenir compte des contraintes propres à cette charnière, sur laquelle Apple a particulièrement travaillé lors du développement de l’appareil.
C’est justement avant sa production en série que le projet a rencontré des difficultés. Selon Bloomberg, le stylet compact a été confronté à des problèmes techniques qui ont finalement conduit Apple à abandonner son développement. L’entreprise s’est alors tournée vers une solution déjà disponible : l’Apple Pencil USB-C.
Le stylet USB-C ne sera pas compatible dès le lancement
Le remplacement du stylet spécialement conçu par Apple explique aussi pourquoi la prise en charge de l'Apple Pencil USB-C ne sera pas disponible dès la commercialisation de l'iPhone Duo. Le smartphone n'avait pas été conçu à l'origine pour fonctionner avec ce modèle de stylet. Apple doit désormais développer de nouveaux éléments logiciels et effectuer une série de tests internes afin de vérifier le bon fonctionnement de l'accessoire.
Lors de la présentation de l'iPhone Duo le 9 septembre dernier, Apple avait annoncé que la compatibilité avec l'Apple Pencil serait disponible avant la fin de l'année. Le déploiement devrait toutefois intervenir relativement tard en 2026, toujours selon les informations glanées par Mark Gurman. Pour rappel, l'iPhone Duo sera disponible à la vente le 23 octobre à partir de 2 339 euros… sans stylet.