De ce que l'on sait, l’accessoire en question n’était pas une simple déclinaison de l’Apple Pencil. Apple avait imaginé un stylet plus compact, conçu pour venir s’arrimer sur le côté de la charnière de l’iPhone Duo. Sa prise en charge figurait d’ailleurs dans les plans de l’entreprise dès la conception du smartphone pliant. Un choix qui devait nécessairement tenir compte des contraintes propres à cette charnière, sur laquelle Apple a particulièrement travaillé lors du développement de l’appareil.

C’est justement avant sa production en série que le projet a rencontré des difficultés. Selon Bloomberg, le stylet compact a été confronté à des problèmes techniques qui ont finalement conduit Apple à abandonner son développement. L’entreprise s’est alors tournée vers une solution déjà disponible : l’Apple Pencil USB-C.