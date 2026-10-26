Sur X, un post du compte TechDroider a placé côte à côte les deux appareils pour comparer leur gestion des reflets. Face à une source lumineuse puissante, la couche Nano Texture de l’iPhone Duo semble disperser trop de lumière, ce qui donne une image floue et peu contrastée, loin de la netteté de l’écran du pliant de Samsung. Certains utilisateurs jugent même l’affichage plus flou et plus délavé, quelles que soient les conditions d’éclairage, et se demandent si le compromis en valait la peine.

De plus, ce revêtement se nettoie plus difficilement que le verre brillant, et ses effets à long terme restent à mesurer. Apple facture en outre le remplacement du film de protection plus cher que Samsung. Enfin, certains utilisateurs ayant retiré la couche Nano Texture de l’iPhone Duo ont estimé que l’écran du Galaxy Z Fold 8 paraissait plus plat.