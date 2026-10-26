Pour son premier pliant, Apple a choisi un traitement d’écran inédit sur iPhone, censé atténuer les reflets et mieux masquer le pli. Sur les réseaux sociaux, les comparaisons avec le concurrent coréen tournent pourtant à son désavantage, et Samsung n’a pas laissé passer l’occasion.
Huit ans. C’est le retard d’Apple sur le premier smartphone pliant de Samsung. Pour se démarquer sur un marché où elle arrive tardivement, la firme de Cupertino a misé sur une finition inédite sur iPhone : la Nano Texture. Mais les premiers utilisateurs d'iPhone Duo en pointent désormais les limites, notamment face au Galaxy Z Fold 8. Le compte officiel Samsung Mobile US n’a évidemment pas manqué l’occasion de réagir sur X.
iPhone Duo : son écran antireflet déçoit face au Galaxy Z Fold 8
Sur X, un post du compte TechDroider a placé côte à côte les deux appareils pour comparer leur gestion des reflets. Face à une source lumineuse puissante, la couche Nano Texture de l’iPhone Duo semble disperser trop de lumière, ce qui donne une image floue et peu contrastée, loin de la netteté de l’écran du pliant de Samsung. Certains utilisateurs jugent même l’affichage plus flou et plus délavé, quelles que soient les conditions d’éclairage, et se demandent si le compromis en valait la peine.
De plus, ce revêtement se nettoie plus difficilement que le verre brillant, et ses effets à long terme restent à mesurer. Apple facture en outre le remplacement du film de protection plus cher que Samsung. Enfin, certains utilisateurs ayant retiré la couche Nano Texture de l’iPhone Duo ont estimé que l’écran du Galaxy Z Fold 8 paraissait plus plat.
Samsung Mobile US. a répondu au post sur X en lançant une petite pique à la Pomme : « Merci d’avoir fait la lumière là-dessus ». Précision utile : si la dalle pliable de l’iPhone Duo est fabriquée par Samsung Display, le choix du traitement Nano Texture revient bien à Apple.