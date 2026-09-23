Le polariseur d'un écran OLED remplit une fonction bien précise : atténuer les reflets extérieurs. Son inconvénient, c'est qu'il absorbe une part non négligeable de la lumière produite par la dalle. En l'éliminant, la technologie CoE permet ainsi à davantage de lumière de traverser l'écran. Il devient alors possible d'augmenter la luminosité sans consommer davantage, ou de réduire la consommation à luminosité équivalente. La suppression de cette couche rend aussi le bloc écran plus fin, ce qui libère de l'espace à l'intérieur du châssis pour d'autres composants, comme la batterie ou les appareils photo.

Samsung a été le premier à commercialiser ce procédé, sous le nom Eco² OLED, avec le Galaxy Z Fold 3. Selon les tests internes du constructeur coréen, cette première implémentation a amélioré la transmission lumineuse de 33 % et réduit la consommation jusqu'à 25 % par rapport à un panneau utilisant un polariseur classique.