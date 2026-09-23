Apple préparerait déjà la suite après l'annonce de son premier iPhone pliant. Une technologie d’écran utilisée sur l’iPhone Duo pourrait ainsi arriver sur les modèles Pro à partir de 2029, avec à la clé une dalle plus fine et moins énergivore.
L’iPhone Duo n’est pas encore commercialisé qu’Apple envisagerait déjà de reprendre l’une de ses technologies sur d’autres modèles. Selon un récent rapport du cabinet d'analyse UBI Research, les futurs iPhone Pro pourraient adopter à partir de 2029 une nouvelle architecture OLED permettant de supprimer le polariseur traditionnel de l’écran. Cette technologie, baptisée « Color Filter on Encapsulation » (CoE), est déjà associée à l’écran pliable de l’iPhone Duo. Mais, à terme, cette technologie pourrait être déployée à une échelle bien plus importante.
CoE : une technologie déjà éprouvée par Samsung
Le polariseur d'un écran OLED remplit une fonction bien précise : atténuer les reflets extérieurs. Son inconvénient, c'est qu'il absorbe une part non négligeable de la lumière produite par la dalle. En l'éliminant, la technologie CoE permet ainsi à davantage de lumière de traverser l'écran. Il devient alors possible d'augmenter la luminosité sans consommer davantage, ou de réduire la consommation à luminosité équivalente. La suppression de cette couche rend aussi le bloc écran plus fin, ce qui libère de l'espace à l'intérieur du châssis pour d'autres composants, comme la batterie ou les appareils photo.
Samsung a été le premier à commercialiser ce procédé, sous le nom Eco² OLED, avec le Galaxy Z Fold 3. Selon les tests internes du constructeur coréen, cette première implémentation a amélioré la transmission lumineuse de 33 % et réduit la consommation jusqu'à 25 % par rapport à un panneau utilisant un polariseur classique.
2029 : pourquoi Apple attendrait avant d’adopter cette technologie
Retirer le polariseur ne se fait pas sans contraintes. Sans lui, les fabricants doivent combattre les reflets ambiants par d'autres moyens : filtres colorés, couches de définition de pixels noires, revêtements antireflets et autres solutions optiques. Maintenir une bonne lisibilité en extérieur, des angles de vision satisfaisants, un contraste élevé et une reproduction fidèle des couleurs reste donc encore un défi technique.
UBI Research estime que ces difficultés pourraient en majeure partie expliquer pourquoi le géant de Cupertino n'envisagerait pas d'introduire cette technologie avant 2029 sur ses modèles d'iPhone conventionnels à gros volumes.
L’iPhone Duo pourrait ouvrir la voie aux futurs iPhone Pro
L'iPhone Duo pourrait donc servir de terrain d'expérimentation à grande échelle. À l'heure actuelle, Apple n'a pas confirmé publiquement la composition interne de son écran, mais des rapports publiés avant la présentation du smartphone pliant indiquaient déjà que sa dalle OLED, fournie par Samsung, utiliserait la technologie CoE. UBI Research considère ainsi le smartphone pliant comme un possible point de départ avant une adoption plus large sur les iPhone Pro.
De toute évidence, la différence de volume serait considérable en comparaison avec l'iPhone Duo. Le cabinet estime la demande annuelle pour les deux modèles Pro entre 90 et 100 millions de dalles, soit une production bien supérieure à celle nécessaire pour les appareils pliants.
Samsung Display et LG Display devraient quoi qu'il en soit assurer les premières livraisons. BOE pourrait également entrer en lice si le fabricant chinois parvient à répondre aux exigences de la marque à la pomme.