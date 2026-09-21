L'augmentation de la diagonale serait ainsi de l'ordre de 0,1 pouce pour le modèle Pro et de 0,06 pouce pour le Pro Max. Une augmentation de taille très mesurée, en d'autres mots. La hausse du nombre de pixels le long des bordures permet d'établir une densité d'affichage équivalente, située autour de 460 pixels par pouce (ppp), conservant ainsi les mêmes proportions et un niveau de netteté similaire aux modèles actuels.