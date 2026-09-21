L'iPhone 18 Pro n'est même pas encore arrivé dans les mains de l'ensemble des acheteurs, l'iPhone 20 dévoilerait déjà certaines caractéristiques. Pour les 20 ans de l'iPhone, la marque à la pomme ferait l'impasse sur l'iPhone 19, comme elle l'avait fait sur l'iPhone 9. À croire que la marque à la pomme ne veut pas entendre parler du chiffre 9, tel un iOS 19 qui n'a jamais vu le jour.
Selon les informations divulguées par le célèbre leaker Digital Chat Station, de nouveaux détails concernant l'écran de la future gamme iPhone 20 Pro ont commencé à surgir dans le milieu. Ces éléments, issus d'unités de test, fournissent des précisions sur la taille, la définition et la conception des écrans développés pour le modèle marquant le 20ème anniversaire de l'iPhone.
Des dimensions et des définitions en légère hausse
D'après ces fuites, l'iPhone 20 Pro serait équipé d'un écran de 6,41 pouces proposant une définition d'environ 2 686 x 1 236 pixels. De son côté, l'iPhone 20 Pro Max intégrerait une dalle de 6,96 pouces pour une définition avoisinant les 2 912 x 1 340 pixels.
Ces mesures représentent une évolution modérée par rapport à la série iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, lancée début septembre. Pour rappel, ces derniers disposent respectivement d'écrans de 6,3 pouces (2 622 x 1 206 pixels) et de 6,9 pouces (2 868 x 1 320 pixels).
L'augmentation de la diagonale serait ainsi de l'ordre de 0,1 pouce pour le modèle Pro et de 0,06 pouce pour le Pro Max. Une augmentation de taille très mesurée, en d'autres mots. La hausse du nombre de pixels le long des bordures permet d'établir une densité d'affichage équivalente, située autour de 460 pixels par pouce (ppp), conservant ainsi les mêmes proportions et un niveau de netteté similaire aux modèles actuels.
Un écran incurvé sur le prochain iPhone ?
Sur les prototypes mentionnés, l'affichage adopterait une conception sans bordures, incurvée sur ses quatre côtés, et intégrerait une découpe sous forme d'un simple poinçon pour l'appareil photo frontal et Face ID. Ce choix marquerait une rupture avec l'actuelle Dynamic Island, qui a été adaptée pour afficher jusqu'à trois "Activités en direct" simultanées sur la gamme 18 Pro.
Déjà, en avril 2026, Digital Chat Station indiquait qu'Apple travaillait avec Samsung sur une dalle spécifique, bordée de quatre côtés légèrement incurvés. En mai, une vidéo de rendu laissait envisager un écran sans découpe visible, avec un Face ID et une caméra frontale directement sous la dalle. C'est chose faite pour la caméra frontale avec l'iPhone Duo.
Des caractéristiques loin d'être définitives
Ces caractéristiques techniques correspondent à des versions de test et ne constituent en aucun cas les détails techniques définitifs des futurs appareils.
En juin dernier, Digital Chat Station annonçait que les opérations de moulage et de test pour la gamme prévue en 2027 avaient débuté, désignant alors l'appareil sous le nom provisoire d'« iPhone 19 ». Toutefois, selon les informations en circulation dans le milieu depuis octobre 2025, ce modèle "anniversaire" pourrait ne pas porter cette dénomination.
À ce jour, l'échéance de la sortie, prévue pour le 20ème anniversaire de l'iPhone en 2027, laisse place à d'éventuelles modifications de conception d'ici la production finale.