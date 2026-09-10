Qui du nouvel iPhone Duo ou du Galaxy Z Fold 8 est le meilleur sur le papier ? Samsung gagne désormais un nouveau concurrent sur le segment des smartphones pliables, et pas des moindres. Mais qu'en dit la fiche technique ? La marque à la pomme a de quoi se battre.
Apple a présenté son premier smartphone pliant, l'iPhone Duo. L'appareil adopte un format court et large déjà exploité par d'autres fabricants sur le marché des smartphones pliables, notamment Samsung avec le Galaxy Z Fold 8. Comparons les deux modèles.
Dimensions, poids et conception
Le Galaxy Z Fold 8 affiche un poids de 201 grammes, ce qui le rend nettement plus léger que l'iPhone Duo, qui pèse 254 grammes. Le modèle de Samsung est également plus fin dans ses deux positions, avec une épaisseur de 9,7 mm plié et 4,5 mm déplié, contre 11,3 mm plié et 5,2 mm déplié pour l'iPhone Duo.
Au niveau des matériaux, l'iPhone Duo utilise un cadre en titane, tandis que le Galaxy Z Fold 8 conserve une structure en aluminium. La résistance n'est pas la même non plus. Quand le Z Fold 8 est certifié IP48, l'iPhone Duo est quant à lui certifié IP68. Les deux smartphones présentent un bloc photo en relief à l'arrière, avec un module plus proéminent sur celui d'Apple.
Écrans externe et principal
L'écran externe des deux appareils est une dalle LTPO OLED de 120 Hz, capable d'atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits.
L'iPhone Duo adopte une diagonale de 5,4 pouces (1 398 x 2 034 pixels, 460 ppp) avec des coins arrondis et un poinçon pour l'appareil photo frontal plus large, situé dans l'angle. Côté Galaxy Z Fold 8, Samsung voit un tout petit peu plus grand avec une dalle de 5,5 pouces (1 248 x 1 972 pixels, 428 ppp) avec un format plus uniforme et une découpe centrale plus étroite pour le capteur frontal.
À l'intérieur, les deux téléphones disposent d'un écran principal de 7,6 pouces LTPO OLED avec un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et une luminosité de pointe de 3 000 nits.
L'iPhone Duo propose une définition de 1 878 x 2 670 pixels (430 ppp), camoufle sa caméra frontale sous l'écran, intègre une finition "Nano Texturée" pour réduire les reflets et prend en charge l'utilisation de l'Apple Pencil. Le Galaxy Z Fold 8 offre une définition de 1 848 x 2 448 pixels (404 ppp) et ne prend pas en charge de stylet.
Performances et stockage
L'iPhone Duo est équipé de la puce Apple A20 Pro, gravée en 2 nm. Apple la présente comme la plus rapide sur smartphone et indique qu'elle intègre un cœur GPU supplémentaire offrant jusqu'à 40 % de performances graphiques en plus par rapport à l'A19 Pro. De son côté, le Galaxy Z Fold 8 tourne avec la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, gravée en 3 nm.
- Nouveau format passeport
- Qualité des écrans, pliure quasi invisible
- Puissance brute
La quantité de RAM est de 12 Go sur l'iPhone Duo et de 16 Go sur le Z Fold 8 dans les déclinaisons 512 Go et 1 To. La capacité de stockage de l'iPhone peut en revanche monter à 2 To.
Appareil photo : quelques différences
Les deux modèles utilisent un module photo à deux capteurs à l'arrière (principal et ultra grand-angle) et sont dépourvus de téléobjectif dédié.
L'iPhone Duo a un capteur principal de 48 Mpx (taille 1/1,28 pouce) et ultra grand-angle de 48 Mpx (f/2,2). L'enregistrement vidéo monte jusqu'en 4K à 120 images par seconde. Le Galaxy Z Fold 8 offre quant à lui un capteur principal de 50 Mpx (taille 1/1,56 pouce) et ultra grand-angle de 50 Mpx (taille 1/2,51 pouce). L'appareil permet de filmer en 8K à 30 images par seconde et en 4K jusqu'à 120 images par seconde.
Batterie et recharge
On connaît la marque à la pomme pour ne pas vraiment communiquer sur la capacité exacte de la batterie en milliampères-heures (mAh), mais Apple annonce une autonomie pouvant monter à 31 heures en lecture vidéo sur l'écran interne et 44 heures sur l'écran externe.
Côté Galaxy Z Fold 8, Samsung propose une batterie d'une capacité de 4800 mAh, offrant plus de 20 heures de lecture vidéo, mais avec un processus de test différent de celui d'Apple.
Pour la recharge enfin, c'est une agréable surprise, l'iPhone Duo proposerait une charge à 60 watts, récupérant 50% de batterie en 20 minutes. Le Z Fold 8 en revanche, avec sa charge 45 watts, peut récupérer jusqu'à 65% en 20 minutes. Les deux appareils sont dotés d'un port USB-C 3.2.