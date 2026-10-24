Comme l'indique notre confrère Le Monde, Le Check-up est composé de courtes vidéos où des infectiologues et des gynécologues reprennent les fausses informations une à une. Octobre rose oblige, la première porte sur la mammographie. « Beaucoup de fake news circulent sur le dépistage, relayant l’idée que les effets de certains examens radiologiques, mais aussi de certains traitements, comme la chimiothérapie, seraient parfois pires que le mal », a expliqué Suzette Delaloge, présidente de l’Institut national du cancer.

Pour les prochaines vidéos, les agences régionales de santé feront remonter les « signaux faibles » repérés sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, puis des médecins et des experts rédigeront une réponse, publiée sur TikTok et sur le site Santé.fr. Le ministère veut toucher les jeunes là où ils s’informent, et il part avec un atout. Dans une revue de 27 études menée par l’université d’East Anglia, dont nous vous parlions en mars, les chercheurs ont trouvé 3 % de désinformation dans les vidéos de professionnels de santé, contre 55 % chez les autres créateurs.

Encore faut-il que les utilisateurs de TikTok tombent sur ces vidéos. « Les algorithmes de TikTok sont conçus pour diffuser rapidement du contenu engageant », prévenait Alice Carter, qui a dirigé ces travaux. Les internautes peuvent alors voir passer une fausse information bien avant sa correction, et les médecins du Check-up devront gagner leur public vidéo après vidéo.