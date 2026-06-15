Rétablir la confiance n'est pas mission aisée et demande enfin d'écouter et de prendre en compte les citoyens qui se sentent méprisés ou invisibles face aux institutions. En s'appuyant sur l'approche du care (le soin et l'attention portés à autrui), il s'agit d'ouvrir de vrais espaces de dialogue pour comprendre leurs craintes profondes plutôt que de rejeter en bloc leurs croyances. Sans cette bienveillance, le déni de la réalité continuera de prospérer sur le terreau de la frustration sociale. La lutte contre la toxicité informationnelle n'est pas qu'une simple affaire de code ou de modération algorithmique : c'est un impératif de résilience pour l'avenir même de notre démocratie.