L’Académie des technologies a dévoilé lundi un rapport de 190 pages sur la prolifération des informations toxiques en ligne. Entre les algorithmes dopés à l'engagement et des cerveaux piégés par leurs propres biais, l'institution dévoile son plan pour sauver le débat public.
Alors que nous sommes plongés dans un écosystème en ligne saturé de contenus artificiels générés par intelligence artificielle, démêler le vrai du faux est un peu devenu un travail du quotidien pour les internautes. Le dernier rapport de l'Académie des technologies, publié dans son intégralité ce lundi 15 juin, dissèque sans concession cette « industrialisation du faux » qui sature nos flux et fausse notre débat public. Pour mieux l'appréhender, les experts explorent tout le spectre du problème, avec les blocages psychologiques par exemple, comme le déni cognitif chez l’utilisateur, jusqu'aux failles techniques et juridiques de la régulation actuelle. Plongeons au cœur d'une stratégie de résistance démocratique devenue indispensable.
Réseaux sociaux : l'Académie des technologies dévoile son plan d'action contre les informations toxiques
Aujourd'hui, l'information toxique n'est plus un phénomène marginal, mais un fait structurel de nos sociétés numériques, et l'Académie des technologies l'explique bien. Qu’elle soit propagée par simple erreur ou pour manipuler, elle dégrade notre capacité à comprendre le monde. Propulsée par les IA génératives dont on a arrêté de compter le nombre, cette pollution de l'espace public avance sans peur, ce qui rend les contre-mesures classiques obsolètes.
La faute à qui ? Au modèle économique des grandes plateformes, entièrement fondé sur l'économie de l'attention. Pour maximiser les clics, leurs algorithmes favorisent mécaniquement les contenus clivants ou émotionnels. Une information vérifiée et nuancée sera toujours moins attractive pour un réseau qu'une infox sensationnaliste qui génère un engagement massif immédiat. Du 2026 tout craché.
De l'autre côté de l'écran, nos cerveaux cèdent souvent à « l'avarice cognitive », cette tendance naturelle à choisir le raccourci mental le plus simple pour économiser de l'énergie face au déluge d'informations. Pour ne pas bousculer nos certitudes, nous activons inconsciemment le biais de confirmation, qui nous pousse à ne croire que les contenus en accord avec nos idées. Enfin, lorsque des faits contredisent brutalement nos valeurs, le sentiment d'isolement social déclenche le déni : un mécanisme de défense psychologique qui refuse la réalité et s'achève dans le complotisme, une grille de lecture alternative qui s'avère bien plus rassurante
La proposition d'un double score d'artificialité pour changer notre façon de lire les réseaux sociaux
Une fois tout cela dit, l'Académie refuse l'illusion des solutions répressives et simplistes, comme la censure directe. Elle prône plutôt une réponse structurelle qui s'attaque au portefeuille en asséchant le financement même de la désinformation. La priorité absolue est de couper les recettes publicitaires des sites malveillants en modifiant les règles des régies publicitaires automatiques (la publicité programmatique). L'objectif est d'empêcher que des annonceurs ou des marques de bonne foi ne se retrouvent affichés sur des pages toxiques et ne financent l'infox à leur insu.
L'autre grand chantier consiste à responsabiliser juridiquement les plateformes pour l'impact de leurs choix techniques. Les réseaux sociaux, aujourd'hui protégés par un statut de simple « hébergeur » passif, affirment n'être que de simples intermédiaires techniques non responsables des contenus. Pour briser ce bouclier, le rapport suggère d'attribuer un véritable statut d'éditeur aux algorithmes de recommandation dès lors qu'ils trient, hiérarchisent et choisissent les flux de publications poussés vers les utilisateurs. S'ils choisissent de donner de la visibilité à une infox pour faire du clic, ils en deviendront légalement responsables.
Enfin, les sages suggèrent une mesure que nous trouvons plutôt intéressante, qui est l'affichage obligatoire d'un double score d'artificialité. Concrètement, dès qu'une publication dépasserait un certain seuil de popularité en ligne, la plateforme devrait afficher deux indicateurs techniques clairs. On verra, d'une part, la probabilité que le contenu (texte, image ou vidéo) ait été entièrement fabriqué par une intelligence artificielle générative ; et d'autre part, la probabilité que sa diffusion massive et ultra-rapide soit artificiellement orchestrée par des réseaux de faux comptes ou des robots automatisés (bots). Voilà une boussole grand public qui paraît de plus en plus indispensable pour repérer et désamorcer les opérations de manipulation et d'ingérence étrangère coordonnée.
Muscler notre esprit critique pour bâtir une immunité démocratique durable
La technologie ne fera pas tout. Notre immunité collective face au faux repose d'abord sur l'humain et l'éducation. L'Académie insiste sur l'urgence de développer l'esprit critique dès l'enfance, en intégrant des exercices de discernement simples à l'école. L'objectif n'est pas d'enseigner le scepticisme ni la méfiance paranoïaque envers la science et les institutions, ce qui ferait le jeu des complotistes, mais d'apprendre une méthode d'investigation rigoureuse pour savoir « doser sa confiance », et évaluer la solidité des preuves d'une information.
Cela suppose de sanctuariser et de financer les ressources collectives d'intérêt général comme Wikipedia, ces « communs informationnels » aujourd'hui très fragilisés par les IA génératives qui pillent leurs données sans les citer. En parallèle, le grand public doit se réapproprier les bases de la démarche scientifique, fondée sur le doute constructif et des « niveaux de preuve » rigoureux (comme les analyses statistiques ou les examens par les pairs). C'est la clé pour ne plus confondre une simple opinion ou une conjecture, qui n'est qu'une hypothèse de travail, avec un consensus factuel solidement établi par la communauté des chercheurs.
Rétablir la confiance n'est pas mission aisée et demande enfin d'écouter et de prendre en compte les citoyens qui se sentent méprisés ou invisibles face aux institutions. En s'appuyant sur l'approche du care (le soin et l'attention portés à autrui), il s'agit d'ouvrir de vrais espaces de dialogue pour comprendre leurs craintes profondes plutôt que de rejeter en bloc leurs croyances. Sans cette bienveillance, le déni de la réalité continuera de prospérer sur le terreau de la frustration sociale. La lutte contre la toxicité informationnelle n'est pas qu'une simple affaire de code ou de modération algorithmique : c'est un impératif de résilience pour l'avenir même de notre démocratie.