Hervé Marquès, maire de Sète, a annoncé début octobre que la ville ne relaierait plus sur ses supports de communication les visuels associatifs entièrement générés par IA. L’élu refuse de diffuser « des images sans histoire, sans âme, sans une touche d’humanité ». La mairie continuera d’imprimer gratuitement les affiches et les flyers des associations, soit près de 200 000 impressions par an, et accepte un recours partiel à l’IA, pour trouver une idée ou compléter une illustration. Une association sétoise garde donc le droit de coller une affiche entièrement générée chez un commerçant, mais elle ne profitera plus de la communication municipale.

La commune de Vallorcine, en Haute-Savoie, frappe au portefeuille. Dans ce village d’environ 400 habitants, les associations devront signer une charte avant de toucher leur aide. La mairie interdit dans ce texte les propos racistes ou sexistes, et le recours à l’IA pour organiser ou promouvoir un événement, sous peine de suspendre la subvention. « Nous subventionnons les êtres humains et leur travail, et non celui des machines », justifie la municipalité, qui examinera les prochaines demandes au printemps 2027. Le bénévole qui fabriquait son affiche en deux minutes devra alors payer un graphiste ou dessiner à la main, et une petite association devra trouver de l’argent ou des heures de bénévolat en plus.

Strasbourg a vécu l’inverse, avec une mairie prise en défaut en plein festival des Rencontres de l’illustration. Pour l’affiche du carnaval 2026, l’agence Welcome Byzance avait proposé trois pistes, dont deux produites par IA, et la direction de la communication a retenu l’une d’elles faute de budget. Un nouveau visuel IA signé Welcome Byzance a relancé la polémique au printemps. Pierre Jakubowicz, adjoint chargé de la culture, refuse depuis dans ses services l’usage d’« un outil qui nuit à l’écosystème de la création », a-t-il expliqué à Pokaa. Le carnaval relève toutefois d’un autre service, et l’élu travaille à étendre ce refus à toute la collectivité.

À Agde, les habitants ont reproché à la mairie un tout autre défaut. Dans son magazine du 31 juillet, puis à l’entrée des plages, la commune a diffusé une image générée de trois hommes autour d’un narguilé, avec le slogan « Ta chicha et ta musique, on n’en veut pas ! ». Accusée de stigmatiser des jeunes d’origine maghrébine, la municipalité a retiré les affichettes et les a remplacées par le texte de l’arrêté municipal, qui interdit les chichas sur le sable depuis 2014. Ici, l’outil n’a pris le travail d’aucun artiste. Il a fourni en quelques secondes un cliché que personne à la mairie n’a corrigé.