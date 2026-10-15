Chez les trois autres opérateurs, CMA Media n’a encore communiqué aucun tarif. Le groupe prépare aussi des offres couplées avec DAZN, et la plateforme de streaming diffuse la Serie A en exclusivité en France et distribue la chaîne Ligue 1+. RMC Sport vend également des formules avec un accès au championnat de France. Privé de la Ligue des champions, le bouquet est aujourd’hui recentré sur les sports de combat, avec l’UFC, le PFL, le KSW et la boxe.

Pour la Ligue 1, la Ligue de football professionnel prépare un appel d’offres en lot unique, prévu début novembre sous réserve d’un feu vert de son conseil d’administration. Sa filiale LFP Media a rencontré depuis l’été plusieurs diffuseurs, dont RMC Sport, Canal+, Netflix et Amazon Prime Video. Avec un lot unique, un seul candidat pourrait remporter l’ensemble des matchs ou la distribution exclusive de Ligue 1+.

« On va aller sur d’autres droits sportifs », a annoncé Camille Andrieu, directrice générale de CMA Media, lors d’un colloque organisé à Paris pour les 25 ans du cabinet NPA Conseil. « On ne s’interdit rien », a-t-elle également déclaré, sans citer de championnat. Droit au but.