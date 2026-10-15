Les abonnés Freebox peuvent désormais regarder RMC Sport sur leur décodeur sans passer par une application, avec une chaîne offerte et une option à 24,99 euros par mois. Pour CMA Media, qui vient de racheter la chaîne, cette arrivée chez Free est une première étape, et le groupe compte aussi enrichir son catalogue de droits sportifs.
Pendant des années, RMC Sport et SFR ont appartenu au même groupe, Altice, et les téléspectateurs devaient passer par les box de l’opérateur ou par le site RMCSport.tv pour regarder la chaîne. Les deux chaînes payantes du bouquet étaient d’ailleurs exclues de la vente des médias d’Altice à CMA CGM, à l’été 2024, sur décision de l’Autorité de la concurrence. Le groupe de Rodolphe Saadé a finalement bouclé le rachat de RMC Sport le 2 octobre, par l’intermédiaire de CMA Media, et l’a rattachée à CMA Sport, sa nouvelle branche sport. CMA Media veut faire du sport un tiers de son activité d’ici 2030. Pour tenir cet objectif, le groupe a signé des accords de distribution avec Canal+, Orange, Free et Bouygues Telecom, et Free a été le premier à intégrer les chaînes à sa grille TV.
RMC Sport entre dans la grille TV des Freebox
Jusqu’ici, un abonné Free devait souscrire l’offre RMC Sport 100 % digital et lancer l’application de la chaîne sur un décodeur compatible Android TV, faute de canal dédié. Les propriétaires d’une Freebox Révolution Light, sans accès au Google Play Store, n’avaient même aucun moyen d’installer cette application sur leur box. Les premiers abonnés ont repéré les chaînes du bouquet dans leur grille le 13 octobre au soir, et l’opérateur a officialisé leur arrivée le lendemain.
- Couverture sportive riche
- Qualité vidéo HD/4K
- Streaming multi-écrans
RMC Sport veut de nouveaux droits pour peser dans le streaming
Chez les trois autres opérateurs, CMA Media n’a encore communiqué aucun tarif. Le groupe prépare aussi des offres couplées avec DAZN, et la plateforme de streaming diffuse la Serie A en exclusivité en France et distribue la chaîne Ligue 1+. RMC Sport vend également des formules avec un accès au championnat de France. Privé de la Ligue des champions, le bouquet est aujourd’hui recentré sur les sports de combat, avec l’UFC, le PFL, le KSW et la boxe.
Pour la Ligue 1, la Ligue de football professionnel prépare un appel d’offres en lot unique, prévu début novembre sous réserve d’un feu vert de son conseil d’administration. Sa filiale LFP Media a rencontré depuis l’été plusieurs diffuseurs, dont RMC Sport, Canal+, Netflix et Amazon Prime Video. Avec un lot unique, un seul candidat pourrait remporter l’ensemble des matchs ou la distribution exclusive de Ligue 1+.
« On va aller sur d’autres droits sportifs », a annoncé Camille Andrieu, directrice générale de CMA Media, lors d’un colloque organisé à Paris pour les 25 ans du cabinet NPA Conseil. « On ne s’interdit rien », a-t-elle également déclaré, sans citer de championnat. Droit au but.