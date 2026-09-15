SFR a lancé ce mardi « SFR Fibre Sobriété », sa première offre fibre optique sans décodeur, associée à une box internet reconditionnée. Facturée à moins de 30 euros par mois, elle mise sur la sobriété numérique et l'environnement.
L'opérateur au carré rouge, SFR, a lancé ce mardi 15 septembre 2026 une offre fibre relativement inédite en France, sans décodeur physique et, surtout, livrée avec une box reconditionnée. Baptisée « SFR Fibre Sobriété », elle promet un débit jusqu'à 1 Gb/s symétrique (donc en envoi et en téléchargement), un bouquet de 160 chaînes accessible grâce à son application dédiée, et un don mensuel pour la reforestation en Normandie. SFR veut-il devenir l'Ecosia des opérateurs ? Son offre est en tout cas facturée 27,99 euros par mois avec un engagement de douze mois. Elle va devoir trouver son positionnement face à des rivales généralement moins chères et sans engagement.
SFR Fibre Sobriété, la box reconditionnée qui veut réconcilier fibre et écologie
L'offre triple play SFR Fibre Sobriété associe Internet, téléphonie et télévision, sans avoir besoin de décodeur. Les 160 chaînes du bouquet transitent directement par l'application SFR TV, qui est compatible avec les téléviseurs connectés, ordinateurs, tablettes et smartphones. La fibre grimpe jusqu'à 1 Gb/s symétrique. Elle est complétée par des appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations à l'international. Détail qui a son importance, l'offre n'est ouverte qu'en nouvelle souscription. On comprend donc que la migration pour les clients actuels n'est hélas pas possible.
Il y a une petite révolution dans le boîtier lui-même. C'est en effet la première fois que SFR rassemble, au sein d'une même offre grand public, une box internet exclusivement reconditionnée et un service de télévision sans décodeur physique. Le matériel remis à neuf est présenté comme aussi performant et esthétique qu'un modèle sorti d'usine. Selon une analyse de cycle de vie menée par SFR et certifiée par le LCIE Bureau Veritas, cette approche diviserait par deux l'empreinte carbone du matériel sur une durée d'utilisation de sept ans, un résultat présenté comme une moyenne susceptible de varier selon le modèle d'équipement et l'usage qui en est fait.
Nous nous devons tout de même de vous préciser qu'il s'agit de la SFR Box 7, box internet à l'origine sortie en 2013, qui n'est plus distribuée avec les offres box fibre de l'opérateur, mais uniquement en box 5G et en box ADSL. Et qu'elle est en Wi-Fi 5. On n'est pas sur les standards les plus modernes du marché, c'est certain.
Ajoutons que SFR glisse un euro par mois et par abonnement dans la cagnotte de l'association A Tree for You, qui finance la replantation de haies bocagères par des agriculteurs locaux en Normandie, sur les territoires de l'Orne, de la Manche, du Calvados, de la Seine-Maritime et de l'Oise. À raison d'un arbre planté environ tous les dix mois par foyer abonné, l'ambition affichée grimpe à 17 000 arbres, au service de la biodiversité, des sols et de la ressource en eau. Une partie de l'abonnement finance aussi un projet de séquestration des émissions résiduelles de SFR, dans le droit fil de sa politique climat baptisée « Le Cap ».
SFR Fibre Sobriété face à B&YOU, RED, Sosh et Free
Sur le papier, la comparaison entre SFR Fibre Sobriété et les offres concurrentes ne joue pas franchement en faveur de l'opérateur bientôt revendu à Orange, Free et Bouygues Telecom. À 27,99 euros par mois et avec un engagement de douze mois, l'offre coûte plus cher que la plupart de ses rivales sans décodeur, citons la RED Box (dès 22,99 euros) ou La Boîte Sosh (dès 24,99 euros), et bien moins puissante d'un point de vue technologique que l'offre B&YOU Pure Fibre (à 24,99 euros), en sachant que toutes sont proposées sans aucun engagement.
Côté débit brut justement, B&YOU écrase presque tout le monde avec ses 8 Gb/s en réception, servis par un routeur Wi-Fi 7 dernière génération, quand Free plafonne à 5 Gb/s partagés sur la Freebox Pop. Mais SFR reprend l'avantage sur la télévision dématérialisée, car ses 160 chaînes surclassent largement les 35 de RED ou les 70 de Sosh, et ne cèdent que face aux 300 chaînes de Free TV, logées dans une offre un peu plus onéreuse (29,99 euros par mois pendant un an). Et le « sans décodeur » n'a pas tout à fait le même sens partout non plus. B&YOU Pure Fibre ne propose aucune télévision, tandis que RED et Sosh continuent de facturer un boîtier physique en option, à 3 ou 5 euros de plus par mois.
Malgré les défauts de l'offre, SFR joue une partition que d'autres ne proposent pas encore, c'est-à-dire allier matériel reconditionné certifié et mécénat environnemental direct. Une différenciation maligne à l'heure où la sobriété numérique s'invite dans les arbitrages d'achat, quitte à convaincre des abonnés prêts à payer un peu plus cher et à s'engager un an pour donner du sens à leur box. Un pari finalement cohérent pour un opérateur qui vivra une fin de décennie de transition, à n'en pas douter.