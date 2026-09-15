Ajoutons que SFR glisse un euro par mois et par abonnement dans la cagnotte de l'association A Tree for You, qui finance la replantation de haies bocagères par des agriculteurs locaux en Normandie, sur les territoires de l'Orne, de la Manche, du Calvados, de la Seine-Maritime et de l'Oise. À raison d'un arbre planté environ tous les dix mois par foyer abonné, l'ambition affichée grimpe à 17 000 arbres, au service de la biodiversité, des sols et de la ressource en eau. Une partie de l'abonnement finance aussi un projet de séquestration des émissions résiduelles de SFR, dans le droit fil de sa politique climat baptisée « Le Cap ».