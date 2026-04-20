La Ligue 1 aujourd'hui, c'est sur la chaîne de la LFP Ligue 1+. Une chaîne qui va passer en clair le week-end prochain !
Après les problèmes rencontrés ces dernières années par le football français avec ses diffuseurs, la Ligue de football professionnel (LFP) a finalement mis en place sa plateforme Ligue 1+. Mais cette chaîne a besoin d'atteindre un certain nombre d'abonnés pour être durable. Et dans cette idée, elle vient de décider d'ouvrir largement ses portes pour la prochaine journée de Ligue 1 !
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La Ligue 1 est gratuite pour tous ce week-end
Les offres autour de Ligue 1+ ont été multiples depuis son lancement. Encore au mois de janvier, Free proposait ainsi de pouvoir suivre le reste de la saison 2025-2026 pour une somme modique.
Mais il va y avoir encore mieux comme possibilité, comme nous l'apprend l'Équipe. En effet, la 31ème journée de Ligue 1 va être visible pour n'importe qui (pour ce qui est des 8 rencontres sur 9 diffusées régulièrement par la plateforme). Celle-ci sera organisée entre le vendredi 24 et le dimanche 26 avril. Avec cette opération, Ligue 1+ espère pouvoir attirer de nouveaux clients.
Une opération de communication qui tombe à pic ?
Il faut dire que la plateforme comptait à la fin du mois de février environ 1,1 million d'abonnés - un chiffre qui est depuis en stagnation. Pour rappel, la LFP espère pouvoir atteindre les 2,1 millions d'abonnés à l'horizon 2028-2029.
Ceux qui veulent pouvoir profiter de cette opportunité pourront passer par les distributeurs partenaires habituels (opérateurs, l'Équipe…) ou simplement s'inscrire directement sur la plateforme, que ce soit sur le web, ou sur l'application.
On peut noter que cette opération est annoncée littéralement après la condamnation de Spliiit pour le partage illicite d'abonnements Ligue 1+. La LFP va ainsi pouvoir proposer gratuitement du contenu, et pousser les Français vers son offre, au moment où les alternatives sont d'un coup réduites.