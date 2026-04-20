Il faut dire que la plateforme comptait à la fin du mois de février environ 1,1 million d'abonnés - un chiffre qui est depuis en stagnation. Pour rappel, la LFP espère pouvoir atteindre les 2,1 millions d'abonnés à l'horizon 2028-2029.

Ceux qui veulent pouvoir profiter de cette opportunité pourront passer par les distributeurs partenaires habituels (opérateurs, l'Équipe…) ou simplement s'inscrire directement sur la plateforme, que ce soit sur le web, ou sur l'application.

On peut noter que cette opération est annoncée littéralement après la condamnation de Spliiit pour le partage illicite d'abonnements Ligue 1+. La LFP va ainsi pouvoir proposer gratuitement du contenu, et pousser les Français vers son offre, au moment où les alternatives sont d'un coup réduites.