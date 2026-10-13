Treize ans après sa sortie, GTA V continue de surprendre sur PC. Avec AuraV, le moddeur Kypos revoit en profondeur la lumière, le ciel, l’eau et la météo de GTA V Enhanced, en combinant path tracing et nouveaux effets visuels. De quoi donner à Los Santos des airs de jeu bien plus récent.
À un peu plus d'un mois de la sortie de GTA VI, on aurait pu croire GTA V arrivé au bout de ce qu’il pouvait montrer. Sur PC, les moddeurs prouvent encore le contraire. AuraV, développé par Kypos, s’attaque à l’apparence de GTA V Enhanced avec une ambition simple, moderniser tout ce qui touche à la lumière et à l’atmosphère.
Le résultat, visible dans la bande-annonce du projet, change fortement l’ambiance du jeu d’une scène à l’autre. Le mod fonctionne sur GTA V Enhanced sur PC, uniquement en mode Histoire. Et pour profiter du path tracing, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX sera forcément nécessaire.
Le path tracing change complètement l’ambiance
AuraV ne se contente pas d’ajouter quelques effets. Selon Wccftech et le site officiel du projet, le mod retravaille l’éclairage avec du path tracing, remplace le ciel, ajoute des nuages volumétriques et revoit aussi bien l’eau que la pluie, les éclairs ou la fumée.
Le path tracing simule de manière plus poussée le trajet de la lumière dans une scène. Appliqué ici à un jeu dont les premières versions remontent à 2013, il donne surtout davantage de cohérence aux ombres, aux reflets et à l’éclairage indirect.
L’écart saute particulièrement aux yeux lorsque la météo change ou lorsque Los Santos passe du jour à la nuit. Le ciel gagne en profondeur, la lumière du soleil évolue plus naturellement et la Voie lactée peut apparaître une fois la nuit tombée.
Pluie, fumée et carrosseries profitent aussi du lifting
Le travail ne s’arrête pas au ciel. L’océan réagit davantage au vent, la pluie laisse des projections sur les chaussées et les gouttes ruissellent sur les vitres. Les éclairs et les distorsions visuelles liées à la chaleur participent eux aussi à cette ambiance plus dense.
AuraV retravaille l’éclairage, le ciel et les effets météo de GTA V Enhanced. ©Kypos
Les véhicules profitent largement de ces nouveaux effets. La fumée dégagée par les pneus après un burnout reste plus longtemps suspendue dans l’air, tandis que les gaz d’échappement réagissent à la lumière environnante. Même l’éclairage des visages a été retravaillé afin de mieux s’intégrer aux différentes conditions lumineuses.
AuraV est proposé en deux versions. Gratuite, la version Lite comprend déjà l’éclairage et les ombres en path tracing, les reflets en ray tracing ainsi que le ciel et la météo retravaillés. La version Full, proposée en accès anticipé sur Patreon, ajoute notamment les vagues et les reflets de l’eau, les projections sur la chaussée et les effets de fumée des véhicules.
Treize ans après son lancement, GTA V continue donc de refuser la retraite. Du moins, sur PC…