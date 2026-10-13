À un peu plus d'un mois de la sortie de GTA VI, on aurait pu croire GTA V arrivé au bout de ce qu’il pouvait montrer. Sur PC, les moddeurs prouvent encore le contraire. AuraV, développé par Kypos, s’attaque à l’apparence de GTA V Enhanced avec une ambition simple, moderniser tout ce qui touche à la lumière et à l’atmosphère.

Le résultat, visible dans la bande-annonce du projet, change fortement l’ambiance du jeu d’une scène à l’autre. Le mod fonctionne sur GTA V Enhanced sur PC, uniquement en mode Histoire. Et pour profiter du path tracing, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX sera forcément nécessaire.