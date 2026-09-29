Geralt de Riv nous revient – encore une fois – avec un traitement graphique qui se veut flatteur… enfin, sauf pour notre porte-monnaie.
Le geste est rare, presque inédit. En effet, à seulement quelques heures de la publication de son nouveau jeu, le studio CD Projekt RED détaille les exigences techniques de The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered. On peut dire que le petit a bien poussé !
Sortie prévue… aujourd'hui même !
En août dernier, à l'occasion de la Gamescom de Cologne, les Polonais de CD Projekt RED levaient le voile sur deux nouveautés autour de The Witcher 3: Wild Hunt, sans aucun doute leur jeu le plus populaire.
Dans le courant de l'année 2027, une nouvelle – la troisième – extension doit voir le jour, Songs of the Past. Mais, bien avant cela et comme pour préparer le terrain, une mise à jour majeure était évoquée, un vrai « remaster ». L'objectif est d'aboutir à une refonte complète du rendu du jeu avec l'introduction du path tracing, une gestion plus réaliste des éclairages et de nombreux apports tant au niveau de la végétation que des chevelures des personnages.
Pour ce faire, le moteur graphique du jeu évolue lui aussi avec un passage au DirectX 12 natif. Il faut dire que The Witcher 3: Wild Hunt accuse le poids des ans : il est à l'origine sorti en 2015 et de l'eau a coulé sous les ponts. Reste qu'à côté de toutes ces annonces, CD Projekt RED semblait éviter la question qui fâche : celle des exigences matérielles.
Attention, les exigences matérielles bondissent
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered doit sortir aujourd'hui même et nous avons enfin des précisions sur ces fameuses configurations requises. Le fait est que plus de dix ans après la sortie du jeu originel, elles ont bien changé.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
- Mémoire vive : 12 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 ou Intel Arc A580
- Mémoire vidéo : 6 Go
- Espace disque : 60 Go, SSD
Ce minimum requis est donné pour jouer en Full HD (1080p) à 30 images par seconde avec les détails graphiques sur « low » avec une précision subtile : la GeForce GTX 1660 doit permettre d'atteindre les 60 ips.
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 11 64-bit
- Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 2060 S ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Espace disque : 60 Go, SSD
Nous restons ici en Full HD (1080p), mais à 60 images par seconde et avec des détails graphiques sur « high ».
Configuration « ultra » :
- Système d'exploitation : Windows 11 64-bit
- Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X
- Mémoire vive : 24 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc B580 (XeSS)
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Espace disque : 60 Go, SSD
Avec cette troisième configuration, nous quittons enfin le Full HD pour du 1440p avec, logique, les détails graphiques sur « ultra ». CD Projekt RED vise encore le 60 images par seconde. Notez que pour continuer à utiliser une carte graphique Intel Arc B580, l'activation de XeSS est indispensable.
Configuration « RT minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 11 64-bit
- Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5800X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Espace disque : 60 Go, SSD
Première configuration avec activation du ray tracing, cette machine impose l'utilisation des techniques de mise à l'échelle sur toutes les plateformes (DLSS, FSR, XeSS). La configuration est donnée pour jouer en Full HD (1080p) avec les détails graphiques sur « RT », mais à seulement 30 ips.
Configuration « RT recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 11 64-bit
- Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X
- Mémoire vive : 24 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Espace disque : 60 Go, SSD
Ray tracing toujours, mais cette fois pour jouer en 1440p et avec une vitesse d'animation à 60 ips. Cette configuration délaisse les solutions graphiques Intel, aucune Arc n'étant suffisamment puissante à en croire CD Projekt RED.
Configuration « path tracing » :
- Système d'exploitation : Windows 11 64-bit
- Processeur : Intel Core i9-13900K ou AMD Ryzen 7 9800X3D
- Mémoire vive : 24 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 5080
- Mémoire vidéo : 16 Go
- Espace disque : 60 Go, SSD
Ultime configuration présentée, celle-ci permet logiquement de pousser tous les potards au maximum tout en conservant une vitesse d'animation de 60 ips tout en montant jusqu'en 4K. Attention cependant, il faut activer DLSS et sa génération d'images. Enfin, notez qu'en dehors d'au moins une GeForce RTX 5080, point de salut ! The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered est bel et bien considérablement plus lourd que le jeu originel.