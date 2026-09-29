En août dernier, à l'occasion de la Gamescom de Cologne, les Polonais de CD Projekt RED levaient le voile sur deux nouveautés autour de The Witcher 3: Wild Hunt, sans aucun doute leur jeu le plus populaire.

Dans le courant de l'année 2027, une nouvelle – la troisième – extension doit voir le jour, Songs of the Past. Mais, bien avant cela et comme pour préparer le terrain, une mise à jour majeure était évoquée, un vrai « remaster ». L'objectif est d'aboutir à une refonte complète du rendu du jeu avec l'introduction du path tracing, une gestion plus réaliste des éclairages et de nombreux apports tant au niveau de la végétation que des chevelures des personnages.