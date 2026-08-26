« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage » semble être un adage appliqué à la lettre au sein du studio polonais CD Projekt RED : nous n'en avons pas terminé avec Geralt de Riv. Définitivement pas.
Onze ans après ses débuts, The Witcher 3: Wild Hunt n’a donc pas dit son dernier mot et CD Projekt RED vient d’annoncer une version « Remastered » qui arrivera gratuitement le 29 septembre prochain pour les possesseurs du jeu. Au menu : grosse mise à niveau graphique, path tracing sur PC, DLSS 4.5, FSR 4 et XeSS 2.0, mais aussi une longue liste d’améliorations de gameplay. Tout ça, sans oublier qu'une nouvelle extension, Songs of the Past, se profile pour l'année prochaine.
The Witcher 3 veut (re)mettre une claque graphique
Nous vous en parlions pas plus tard qu'hier, il n'était pas question pour le studio polonais CD Projekt RED de parler de The Witcher IV au cours du salon allemand. Pour autant, la Gamescom aura bien été l'occasion de parler – et pas qu'un peu – de la fameuse franchise.
Si vous pensiez en avoir terminé avec The Witcher 3: Wild Hunt, « think again » comme diraient les anglophones. Après une première mise à jour « next-gen » en 2022, le RPG de CD Projekt RED semblait bien armé pour continuer sa carrière sans toucher à ses fondamentaux. C’était compter sans le studio polonais, qui profite donc de la Gamescom pour annoncer un remaster de son jeu. The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered débarquera très rapidement, dès le 29 septembre prochain, sous la forme d'une mise à jour gratuite pour les propriétaires du jeu sur les plateformes concernées.
Sur la plateforme qui nous intéresse le plus, le PC, le chantier est loin de se résumer à une poignée de nouvelles textures. CD Projekt RED annonce une véritable refonte de son rendu avec, surtout, l’arrivée du path tracing. Cette technique doit pousser bien plus loin le calcul des effets lumineux et promet une gestion plus réaliste de l’éclairage dans les environnements du jeu. Le studio parle aussi d'une nouvelle gestion de l'illumination globale, d'un modèle de shading modernisé, de l'introduction du subsurface scattering, d'une mise à niveau des feuillages, d'un nouveau tone mapper… et de chevelures dopées au ray tracing. Bref, Geralt ne sera sans doute jamais aussi beau !
Pour accompagner cette débauche d'effets, le moteur évolue lui aussi. CD Projekt RED indique notamment passer à un DirectX 12 natif et travailler sur la parallélisation du rendu. Le jeu profitera également d’améliorations HDR, de GTAO et de textures remaniées. La liste est suffisamment longue pour justifier le terme « remaster », même si nous attendrons de juger sur pièces avant de complètement nous emballer.
Cela dit, pour achever de nous convaincre, les Polonais soulignent que les nouveautés ne s'arrêtent pas à l'aspect technique des choses. Les combats seront améliorés, les déplacements et la gestion de la monture retravaillés, les comportements des monstres affinés et les effets des Signes de sorceleur modernisés. Le système de compétences bénéficie lui aussi d’une refonte, tandis que la transmogrification, un mode photo enrichi, de nouveaux finishers, un suivi des quêtes amélioré et plusieurs changements d’interface viennent compléter l’ensemble. Avouez que, sur le papier, c'est impressionnant.
DLSS 4.5, FSR 4 et XeSS 2.0 : Geralt ratisse large
La partie la plus intéressante pour les joueurs PC se trouve peut-être dans la liste des technologies graphiques prises en charge. CD Projekt RED confirme en effet DLSS 4.5, FSR 4 et XeSS 2.0. Une manière assez élégante de ne fâcher personne : que votre machine tourne sous GeForce, Radeon ou Arc, elle devrait disposer d’une solution d’upscaling moderne pour maintenir la fluidité de l'image à un niveau acceptable, malgré toutes les nouveautés graphiques.
Le cas du DLSS 4.5 est intéressant puisque le jeu prendra en charge le Ray Reconstruction, tout juste présenté par NVIDIA. La technologie vise à améliorer la qualité des effets ray tracing et path tracing en utilisant un modèle d’IA pour reconstruire plus proprement les informations lumineuses. Avec le path tracing activé, le besoin de recourir à ce genre de technique devient beaucoup plus évident : sans assistance, la charge de calcul risque de faire tousser même les configurations les mieux dotées.
Attention toutefois à ne pas transformer cette annonce en promesse de « 6 images générées pour le prix d’une ». CD Projekt RED confirme DLSS 4.5, mais n’a pas détaillé les différentes fonctions qui seront effectivement accessibles dans les menus du jeu. Le studio ne confirme notamment pas explicitement le Dynamic Multi Frame Generation et son mode 6X. Même prudence concernant le FSR 4 et le XeSS 2.0 : leur présence est acquise, mais les fonctionnalités précises disponibles restent encore à préciser.
Cette nouvelle version a enfin le bon goût de ne pas oublier les joueurs console. The Witcher 3 - Remastered arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, tandis qu’une version native fera son apparition sur Nintendo Switch 2. Une sortie sur Battle.net est également prévue, CD Projekt RED ayant noué un partenariat avec Blizzard. Et pour ceux qui possèdent déjà le jeu, aucune inquiétude financière à avoir : la mise à niveau est bel et bien gratuite sur les plateformes éligibles.
Comme si cette avalanche de nouveautés ne suffisait pas, CD Projekt RED a profité de la Gamescom pour dévoiler les premières images de Songs of the Past, une troisième extension prévue pour 2027. Geralt y découvrira Letten, une région apparemment paisible où traditions rurales, folklore et fêtes abondantes dissimulent un secret nettement moins réjouissant. Le sorceleur disposera notamment de nouvelles capacités et d’une nouvelle arme, la chaîne, pour affronter des ennemis inédits.
Cerise sur le gâteau, CD Projekt RED offre dès maintenant Hearts of Stone et Blood and Wine à tous les propriétaires de The Witcher 3. De quoi transformer cette mise à jour en véritable « Complete Edition » modernisée, juste avant l’arrivée de Songs of the Past. Alors que le studio a déjà écoulé plus de 65 millions d'exemplaires de son jeu, les planètes semblent alignées pour convertir encore quelques joueurs aux aventures de Geralt de Riv.
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