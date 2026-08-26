La partie la plus intéressante pour les joueurs PC se trouve peut-être dans la liste des technologies graphiques prises en charge. CD Projekt RED confirme en effet DLSS 4.5, FSR 4 et XeSS 2.0. Une manière assez élégante de ne fâcher personne : que votre machine tourne sous GeForce, Radeon ou Arc, elle devrait disposer d’une solution d’upscaling moderne pour maintenir la fluidité de l'image à un niveau acceptable, malgré toutes les nouveautés graphiques.

Le cas du DLSS 4.5 est intéressant puisque le jeu prendra en charge le Ray Reconstruction, tout juste présenté par NVIDIA. La technologie vise à améliorer la qualité des effets ray tracing et path tracing en utilisant un modèle d’IA pour reconstruire plus proprement les informations lumineuses. Avec le path tracing activé, le besoin de recourir à ce genre de technique devient beaucoup plus évident : sans assistance, la charge de calcul risque de faire tousser même les configurations les mieux dotées.

Attention toutefois à ne pas transformer cette annonce en promesse de « 6 images générées pour le prix d’une ». CD Projekt RED confirme DLSS 4.5, mais n’a pas détaillé les différentes fonctions qui seront effectivement accessibles dans les menus du jeu. Le studio ne confirme notamment pas explicitement le Dynamic Multi Frame Generation et son mode 6X. Même prudence concernant le FSR 4 et le XeSS 2.0 : leur présence est acquise, mais les fonctionnalités précises disponibles restent encore à préciser.

Cette nouvelle version a enfin le bon goût de ne pas oublier les joueurs console. The Witcher 3 - Remastered arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, tandis qu’une version native fera son apparition sur Nintendo Switch 2. Une sortie sur Battle.net est également prévue, CD Projekt RED ayant noué un partenariat avec Blizzard. Et pour ceux qui possèdent déjà le jeu, aucune inquiétude financière à avoir : la mise à niveau est bel et bien gratuite sur les plateformes éligibles.