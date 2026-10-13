C’est ce qu’avance cette semaine l’indéboulonnable Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg explique que ces deux journées de présentation s’articuleraient autour « d’expériences » vouées aux créateurs de contenus et à la presse. Attendu à Los Angeles, cet événement miserait donc sur un nouveau format, plus ludique que la traditionnelle Keynote diffusée en ligne. Un format qu’Apple inaugurera tout à l’heure lors de son rendez-vous « Welcome Home ».

Quoi qu’il en soit, Apple aurait effectivement des choses à dire et des appareils à montrer à la fin du mois. L’entreprise profiterait de ce second événement des 27 et 28 octobre pour la présentation de trois nouveaux MacBook Pro, d’un nouvel iMac et d'un tout nouvel iPad mini.