Gros, très gros, mois d’octobre pour Apple. En parallèle de l’évènement « Welcome Home » attendu ce soir, la firme organiserait un second rendez-vous à la fin du mois. Voué cette fois à la présentation de quatre nouveaux Mac et d’un nouvel iPad, cet événement parallèle adopterait lui aussi un nouveau format, articulé autour « d’expériences ».
Nous vous avons parlé de l’évènement « Welcome home » organisé par Apple, ce 13 octobre, pour la présentation de nouveautés liées à la maison connectée, mais un second événement du même type serait également prévu par la firme, cette fois sur les 27 et 28 octobre prochains.
De tout nouveaux Mac et un iPad mini repensé pour les 27-28 octobre ?
C’est ce qu’avance cette semaine l’indéboulonnable Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg explique que ces deux journées de présentation s’articuleraient autour « d’expériences » vouées aux créateurs de contenus et à la presse. Attendu à Los Angeles, cet événement miserait donc sur un nouveau format, plus ludique que la traditionnelle Keynote diffusée en ligne. Un format qu’Apple inaugurera tout à l’heure lors de son rendez-vous « Welcome Home ».
Quoi qu’il en soit, Apple aurait effectivement des choses à dire et des appareils à montrer à la fin du mois. L’entreprise profiterait de ce second événement des 27 et 28 octobre pour la présentation de trois nouveaux MacBook Pro, d’un nouvel iMac et d'un tout nouvel iPad mini.
Les produits attendus et leurs principales caractéristiques
Voici les principales caractéristiques des produits pressentis :
- De nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés pour la toute première fois d’un écran OLED tactile surmonté d’une Dynamic Island. Ces MacBook Pro miseraient sur un nouveau châssis plus fin et léger, mais intégreraient finalement des puces M5 Pro et M5 Max. On y retrouverait enfin des puces modem C1X ou C2 leur permettant d’offrir nativement une connectivité 5G.
- Un nouvel iMac, inchangé sur le plan du design, mais équipé de la nouvelle puce Apple M6 inaugurée sur le Mac mini il y a quelques semaines. Ce modèle conserverait le châssis et le format 24 pouces de ses prédécesseurs, mais avec de nouveaux coloris.
- Un nouveau MacBook Pro de 14 pouces avec puce M6. Ce modèle conserverait, visiblement, le même châssis et les mêmes spécificités que le MacBook Pro M5 lancé l’année dernière… mais avec plus de puissance et une efficacité énergétique renforcée par le passage de la puce M6 au 2 nm de TSMC.
- Un tout nouvel iPad mini (8e génération) équipé lui aussi d'un écran OLED, mais également d'une puce A20 Pro, d'une nouvelle caméra frontale installée au format paysage et de nouveaux haut-parleurs. On y trouverait enfin un nouveau châssis résistant à l'eau.
Apple pourrait en outre profiter de l’évènement pour lancer la commercialisation de son Mac Studio M5 Ultra 512 Go. Un modèle ultra haut de gamme pensé pour l’IA. À l’heure actuelle le Mac Studio M5 Ultra peut toutefois déjà embarquer jusqu’à 256 Go de mémoire unifiée pour la gestion locale de grands modèles de langage. Ce modèle est actuellement en test chez Clubic.