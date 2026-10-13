Sur son site officiel et dans la vidéo de présentation de la mise à jour disponible au sommet de cet article, la marque britannique vante plus de 80 améliorations et nouvelles features au menu de Nothing OS 5.0. Outre des optimisations de performances et de nouveaux effets de transparence (tiens donc), cette version majeure apporte notamment des fonctionnalités additionnelles, comme la possibilité de créer des stickers à collectionner de ses objets favoris, un nouveau cadran d'horloge aux couleurs adaptatives pour l'écran de verrouillage, des widgets en pagaille et la compatibilité de Quick Share avec le protocole AirDrop d'Apple.