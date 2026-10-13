La marque britannique publie cette semaine la plus grosse mise à jour de sa surcouche Android, mais la réserve étrangement à son modèle haut de gamme de l'an dernier… pour l'instant.
Déjà en bêta depuis cet été, Nothing OS 5.0, qui apporte aux smartphones de la marque Android 17, est aujourd'hui disponible sur les Nothing Phone (3). Les autres modèles, notamment les bien plus populaires Phone (3a) et plus récents (4a), devront patienter encore quelques semaines avant de pouvoir en profiter.
- Un design clivant mais hors du commun
- Écran lumineux et bien calibré
- D'excellentes performances (même sans Snapdragon 8 Elite)
Quelles nouveautés pour Nothing OS 5.0 ?
Sur son site officiel et dans la vidéo de présentation de la mise à jour disponible au sommet de cet article, la marque britannique vante plus de 80 améliorations et nouvelles features au menu de Nothing OS 5.0. Outre des optimisations de performances et de nouveaux effets de transparence (tiens donc), cette version majeure apporte notamment des fonctionnalités additionnelles, comme la possibilité de créer des stickers à collectionner de ses objets favoris, un nouveau cadran d'horloge aux couleurs adaptatives pour l'écran de verrouillage, des widgets en pagaille et la compatibilité de Quick Share avec le protocole AirDrop d'Apple.
L'intelligence artificielle n'est pas oubliée. Essential Space, l'application permettant aux utilisateurs et utilisatrices de classer leurs captures d'écran et souvenirs dans des dossiers thématiques, devient plus "smart" grâce à des collections dynamiques. La dictée vocale dopée par IA s'améliore également, et devient à la fois plus pertinente, rapide et efficace. De quoi rivaliser avec le redoutable Rambler de Google — qui n'est d'ailleurs plus exclusif aux Pixel 11.
Enfin, l'Essential App Builder, qui vous permet de vibe coder des applications en langage naturel, peut s'exécuter localement, via la puissance de calcul de votre téléphone. Naturellement, plus véloce est la puce de votre smartphone, plus le résultat s'affichera rapidement.
Le calendrier de déploiement de Nothing OS 5.0
Comme dit plus haut, Nothing OS 5.0 est désormais disponible au téléchargement (~3 Go) sur les Nothing Phone (3). Sur son site, le constructeur partage le calendrier de déploiement de l'OS sur ses autres modèles.
- Nothing Phone (4a), (4a) Pro : début novembre
- Nothing Phone (3a), (3a) Pro : début novembre
- Nothing Phone (2a), (2a) Plus : mi-novembre
- Nothing Phone (3a) Lite : fin décembre
- Nothing Phone (4b) : mi-janvier 2027
- CMF Phone 2 Pro : mi-janvier 2027
À chaque mois sa référence, en somme. Il faut toutefois rappeler que les smartphones Nothing ne prennent en charge que trois ans de mises à jour logicielles. Lancés en 2024, les Nothing Phone (2a) et (2a) Plus accueillent ainsi leur dernière update d'envergure avec Nothing OS 5.0.