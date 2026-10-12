Les Google Pixel 11 ne sont pas des smartphones très enthousiasmants lorsqu'on les compare à leurs prédécesseurs directs. En revanche, la fonctionnalité "Rambler", exclusive à ces nouveaux modèles, fait figure de game changer. Un petit malin s'est amusé à l'exporter sur tous les mobiles Android du marché.
PixelBoard, c'est son nom, est une application tierce développée par Akshay Kadam et distribuée gratuitement sur GitHub, qui se propose d'apporter la fonction Rambler ainsi que les outils d'écriture intelligente des Pixel 11 à n'importe quel smartphone Android.
- Toujours fan du design
- Un bel écran, plus lumineux
- Des fonctions exclusives intéressantes (Rambler, Téléprompteur)
Les meilleures features des Pixel 11, maintenant sur tous les Android
De quoi parle-t-on exactement ? D'une version modifiée du Gboard de Google, dont les fonctionnalités intelligentes comme Rambler (la dictée vocale dopée par IA) et les outils rédactionnels ont été fondus dans le code, de façon à pouvoir fonctionner sur n'importe quel mobile.
En clair, PixelBoard vient remplacer Gboard sur votre smartphone, et vous permet d'utiliser la nouvelle dictée vocale et les autres fonctions inédites aux Pixel 11 sans plus de cérémonie ou blocage quelconque. Ça fonctionne sur tous les smartphones Android, sur toutes les applis, et ça ne nécessite pas de rooter son téléphone.
Dans un post Reddit, le développeur explique avoir utilisé comme base le Gboard moddé de Jason Wu, un APK déjà prisé par la communauté des bidouilleurs Android. Si l'installation d'un fichier tiers ne provenant pas du Play Store représente évidemment toujours un risque de sécurité, le développeur donne de bons gages de confiance, et assure par ailleurs vouloir maintenir à jour PixelBoard aussi longtemps que possible, en intégrant au fil de l'eau les nouveautés du Gboard officiel.
Un projet en sursis ?
Que le développeur souhaite maintenir son projet à jour est une chose… mais, Google le laissera-t-il faire sans sourciller ? Rien n'est moins sûr. Même si Android est, de fait, une plateforme encore assez ouverte, il est possible que le géant du web voie d'un mauvais œil que l'un des atouts majeurs de sa dernière génération de smartphones lui échappe. Par ailleurs, on sait qu'Android 17 va progressivement serrer la bride sur les applis tierces, et rendre de plus en plus compliquée l'installation de fichiers APK. J'espère me tromper, mais je ne donne pas cher de la peau de PixelBoard dans les prochains mois.
Il faut aussi garder en tête que, même si le développeur assure qu'il calquera les versions de son appli sur celles publiées par Google, la mise à jour d'un APK est loin d'être aussi intuitive qu'une simple pression sur le bouton idoine sur le Play Store. Ici, il faut manuellement re-télécharger le bon fichier pour mettre à jour l'appli. Il est bon de rappeler que l'utilisation d'applications non mises à jour représente un risque de sécurité potentiellement important — à plus forte raison lorsqu'il s'agit du clavier numérique d'un smartphone que l'on tapote à longueur de journée.
Reste que le projet est un joli pied de nez au gatekeeping logiciel toujours plus prononcé chez les constructeurs, qui verrouillent derrière des smartphones hors de prix des fonctions qui, factuellement, peuvent parfaitement s'exécuter sur d'anciens modèles. De quoi s'amuser un peu en attendant le déploiement de Gemini 4, qui ne devrait plus tarder.