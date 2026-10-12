Que le développeur souhaite maintenir son projet à jour est une chose… mais, Google le laissera-t-il faire sans sourciller ? Rien n'est moins sûr. Même si Android est, de fait, une plateforme encore assez ouverte, il est possible que le géant du web voie d'un mauvais œil que l'un des atouts majeurs de sa dernière génération de smartphones lui échappe. Par ailleurs, on sait qu'Android 17 va progressivement serrer la bride sur les applis tierces, et rendre de plus en plus compliquée l'installation de fichiers APK. J'espère me tromper, mais je ne donne pas cher de la peau de PixelBoard dans les prochains mois.