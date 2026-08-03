Foire aux questions

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Qu’est-ce que le DAS « membre » et pourquoi la limite est-elle fixée à 4 W/kg en Europe ?

Le DAS (débit d’absorption spécifique) mesure la quantité d’énergie radiofréquence absorbée par le corps humain quand un appareil émet (4G/5G, Wi‑Fi, etc.). Le DAS « membre » correspond aux situations où le smartphone est au contact d’une partie du corps autre que la tête ou le tronc (par exemple dans la main, contre un bras ou une jambe). En Europe, la limite réglementaire pour les membres est fixée à 4 W/kg, afin de maintenir l’exposition dans une zone considérée comme acceptable au regard des normes sanitaires. Les mesures sont réalisées selon des protocoles standardisés, avec des conditions de test reproductibles (puissance d’émission, positions, distance, scénarios d’usage). Un dépassement, même faible, suffit à rendre le produit non conforme sur le marché concerné.

Quelle différence entre un retrait du marché et un rappel produit pour un smartphone non conforme ?

Un retrait du marché vise à arrêter immédiatement la vente et la distribution d’un produit encore présent chez les revendeurs, en ligne comme en magasin. Un rappel concerne les appareils déjà vendus : l’objectif est d’informer les utilisateurs et d’organiser un retour, un échange, une mise en conformité (si possible) ou un remboursement selon le cas. Le retrait limite l’arrivée de nouveaux exemplaires chez les consommateurs, tandis que le rappel traite le parc déjà en circulation. Ces deux mesures sont des outils de police du marché : elles s’appliquent même si le produit fonctionne, dès lors qu’il ne respecte pas une exigence réglementaire (exposition, marquage, documentation).

À quoi servent le marquage CE et l’évaluation de conformité pour un smartphone, et pourquoi une version importée peut poser problème ?

Le marquage CE indique que le fabricant déclare la conformité du produit aux exigences européennes applicables, notamment en radio (RED), sécurité et compatibilité électromagnétique. L’importateur doit vérifier que cette évaluation a bien été réalisée, que la documentation technique existe et que le marquage est présent avant toute commercialisation dans l’Union européenne. L’évaluation de conformité et la documentation technique servent à prouver, en cas de contrôle, que l’appareil respecte bien ces exigences (rapports d’essais, conception, procédures, informations utilisateur). Une variante destinée à d’autres régions peut différer sur des points matériels ou radio (bandes, puissance, firmware), ce qui impose une conformité spécifique au marché européen. En importation parallèle, le produit peut arriver sans dossier complet, sans marquage correct ou sans l’opérateur économique identifié dans l’UE, ce qui suffit à le rendre non conforme, même si ses performances radio ne dépassent pas les seuils d’exposition.