Le smartphone Nubia Z70 Ultra, distribué en France par Golden Stream, ne respecte pas la limite réglementaire de DAS imposée dans l'Hexagone. L'ANFR exige son retrait du marché ainsi que le rappel des téléphones NX733J déjà commercialisés.
Un smartphone de milieu de gamme de la marque Nubia est devenu indésirable en France. L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a mesuré, sur le modèle NX733J, un débit d'absorption spécifique de 4,923 W/kg au niveau des membres, alors que la réglementation européenne plafonne cette valeur à 4 W/kg. Le distributeur du téléphone, Golden Stream, doit désormais organiser retrait et rappel de l'appareil, sous l'œil attentif d'une agence qui promet des contrôles réguliers, après avoir rendu sa décision publique il y a quelques jours.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
Le DAS du Nubia Z70 Ultra pointé du doigt et retiré du marché français à la demande de l'ANFR
Rappelons que le DAS, ou débit d'absorption spécifique, désigne la quantité d'énergie émise par les ondes électromagnétiques du téléphone que le corps absorbe réellement lorsqu'il est à son contact. Elle se mesure en watts par kilogramme de tissu corporel (W/kg). Dans le détail, plus le chiffre est élevé, plus l'exposition est importante. Il existe plusieurs seuils selon la partie du corps concernée. Pour le DAS dit « membre », celui qui s'applique quand l'appareil est tenu en main ou porté contre le corps, la réglementation européenne fixe la limite à 4 W/kg, le même seuil qui avait déjà valu au CrossCall Core S5 d'être épinglé par l'ANFR pour un DAS « membre » excessif l'an dernier. Sur le Nubia Z70 Ultra, téléphone vendu entre 500 et 700 euros, les mesures réalisées en laboratoire accrédité ont révélé une valeur de 4,923 W/kg, largement au-dessus du seuil autorisé.
C'est donc l'ANFR, dans le cadre de sa mission de surveillance des équipements radioélectriques commercialisés en France, qui a effectué le contrôle et sévi. En s'appuyant sur l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, l'agence a mis en demeure Golden Stream, société responsable de la mise sur le marché du téléphone, de corriger la situation rapidement, faute de quoi le retrait s'imposerait, comme nos confrères de Frandroid l'indiquent aussi.
Faute de réaction suffisante, l'ANFR a donc demandé, le 16 juillet, le retrait pur et simple du marché français, ainsi que le rappel de tous les exemplaires déjà vendus, qu'ils aient été achetés en boutique ou sur une plateforme en ligne. On a notamment trouvé trace de ce modèle sur la marketplace de la Fnac. La décision est d'autant plus sérieuse que les agents de l'agence assurent ensuite des contrôles réguliers pour vérifier que l'appareil a bien disparu de tous les circuits de vente, physiques comme numériques.
Que faire si vous possédez ce modèle ?
Concrètement, l'ANFR a identifié l'appareil concerné grâce à sa version logicielle, à savoir NebulaAIOS1.0.23MR_NX733J_GB, une information que chacun peut retrouver dans les paramètres de son téléphone, généralement dans la rubrique « À propos ». Si cette référence correspond à la vôtre, mieux vaut réagir, vous serez dans votre droit. Dans ce cas, rendez-vous dans votre point de vente, en boutique ou en ligne, pour connaître la marche à suivre.
Notons que la loi ne touche pas qu'au fabricant. La réglementation impose aussi aux distributeurs d'agir de leur propre initiative dès lors qu'ils ont connaissance, ou de sérieux doutes, sur une non-conformité, même en l'absence d'instruction du fabricant. Golden Stream se retrouve donc en première ligne dans cette affaire, qu'elle le veuille ou non.
Il y a quelques mois, l'agence avait déjà fait retirer pas moins de six téléphones vendus sur Cdiscount, pour des manquements comme l'absence de marquage CE, de documentation technique et de procédure de conformité, qui rendaient leur commercialisation totalement illégale. Quant aux curieux qui veulent vérifier le DAS de leur propre appareil, ils peuvent consulter les données de l'ANFR, rendues publiques en données ouvertes sur son site, en attendant une éventuelle mise en conformité du Z70 Ultra.