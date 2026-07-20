Rappelons que le DAS, ou débit d'absorption spécifique, désigne la quantité d'énergie émise par les ondes électromagnétiques du téléphone que le corps absorbe réellement lorsqu'il est à son contact. Elle se mesure en watts par kilogramme de tissu corporel (W/kg). Dans le détail, plus le chiffre est élevé, plus l'exposition est importante. Il existe plusieurs seuils selon la partie du corps concernée. Pour le DAS dit « membre », celui qui s'applique quand l'appareil est tenu en main ou porté contre le corps, la réglementation européenne fixe la limite à 4 W/kg, le même seuil qui avait déjà valu au CrossCall Core S5 d'être épinglé par l'ANFR pour un DAS « membre » excessif l'an dernier. Sur le Nubia Z70 Ultra, téléphone vendu entre 500 et 700 euros, les mesures réalisées en laboratoire accrédité ont révélé une valeur de 4,923 W/kg, largement au-dessus du seuil autorisé.