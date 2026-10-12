D'après les analyses du FMI, l'IA affectera à terme environ quatre emplois sur dix dans le monde. La technologie est susceptible d'en améliorer certains emplois, mais également d'en détériorer d'autres, en les rendant inutiles.

L'exposition varie selon le niveau de revenu des pays : environ 60 % des emplois sont concernés dans les pays les plus riches, contre 23 % dans les pays les plus pauvres.