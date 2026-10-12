Interrogé par Bloomberg en marge du salon, Liu Xianming, responsable de l’intelligence générale chez XPeng, explique que son entreprise a adapté son système de conduite semi-autonome, le Navigation Guided Pilot, d’un pays européen à un autre en environ deux semaines. Celui-ci propose des fonctions de maintien dans la voie et un régulateur de vitesse, en plus de gérer la conduite en ville et sur autoroute, de reconnaître les panneaux et donner la priorité aux cyclistes.