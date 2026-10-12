Décidément, les constructeurs chinois convoitent toujours autant le Vieux Continent. XPeng l’assure : elle est capable d’ajuster sa conduite assistée à chaque nouveau pays européen en deux semaines seulement.
La marque basée à Guangzhou devient petit à petit un poids lourd de l’électrique. En Chine, elle produit déjà massivement des robotaxis et a même lancé son propre service, YOYO. Son approche est plus pragmatique sur le Vieux Continent, où elle a déjà livré plus de 60 000 véhicules. Et quoi de mieux que le Mondial de l’Auto à Paris pour séduire le marché européen ?
XPeng s’adapte aux spécificités européennes
Interrogé par Bloomberg en marge du salon, Liu Xianming, responsable de l’intelligence générale chez XPeng, explique que son entreprise a adapté son système de conduite semi-autonome, le Navigation Guided Pilot, d’un pays européen à un autre en environ deux semaines. Celui-ci propose des fonctions de maintien dans la voie et un régulateur de vitesse, en plus de gérer la conduite en ville et sur autoroute, de reconnaître les panneaux et donner la priorité aux cyclistes.
Le constructeur espère le lancer sur le Vieux Continent dès 2027, mais Liu Xianming le reconnaît : il s’agit d’un marché doté de nombreuses spécificités comme avec, entre autres, des piétons et cyclistes très présents.
C’est un message clair envoyé aux régulateurs européens, eux qui rechignent pour le moment à approuver le Full Self-Driving (FSD) de Tesla à l’échelle du bloc : XPeng promet qu’elle se pliera aux lois de chaque pays membre sans pour autant modifier l’intégralité de son système. Le timing n’est pas anodin : le Navigation Guided Pilot sera testé en conditions réelles au salon parisien, une première à cette échelle hors de Chine
Poussée sur le Vieux Continent
Sur son stand du Mondial de l’Auto, le constructeur propose des trajets publics en L03, un SUV coupé dévoilé à Munich en juillet et dont les premières livraisons européennes approchent. XPeng ouvre aussi les commandes du G9L, son SUV haut de gamme, dont le prix sera dévoilé à Paris. Aujourd’hui, sa gamme européenne compte trois modèles : les SUV G6 et G9, et la berline P7+, assemblés en Autriche.
L’automobile n’est pas le seul dada de la marque. Elle cible aussi la très en vogue robotique humanoïde : en septembre, elle a mis en service une ligne de production entièrement dédiée à Iron, sa machine maison.