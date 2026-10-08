Toutefois, cette hausse des prix de la mémoire augmente également les coûts pour les propres téléphones et téléviseurs du groupe, ce qui comprime leurs marges. Début octobre, Samsung a augmenté les prix du Galaxy S26 de 100 dollars aux États-Unis et en Corée du Sud, justifiant cette décision par l'augmentation des coûts des mémoires. Le constructeur a même réduit la cadence sur le nombre d'unités fabriquées.