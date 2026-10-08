Samsung est en passe de réaliser le meilleur trimestre de son histoire, avec des revenus qui explosent littéralement par rapport à l'année précédente. Et ce n'est sans doute pas fini !
Samsung Electronics prévoit un bénéfice d'exploitation record d'environ 107,4 billions de won (80 milliards de dollars) pour le troisième trimestre, selon les chiffres préliminaires annoncés aujourd'hui par le géant sud-coréen. La différence est considérable par rapport aux 12,17 billions de won (9 milliards de dollars) enregistrés un an auparavant.
Un résultat multiplié par 9
Cette progression représente une multiplication par neuf du résultat, soit une hausse d'environ 783 %. Les ventes devraient également plus que doubler, atteignant quelque 195 billions de won, en augmentation de 127 %.
La croissance se maintient également d'un trimestre à l'autre. Au cours du deuxième trimestre, Samsung avait dégagé un bénéfice d'exploitation de 89,49 billions de won pour un chiffre d'affaires de 171,5 billions de won, soit une progression d'environ 20 % sur les trois mois précédents.
La demande en puces IA en première ligne
Cette augmentation explosive des revenus de Samsung est principalement due à l'essor de la demande en puces mémoire destinées à l'intelligence artificielle. Les mémoires produites par Samsung équipent les serveurs utilisés pour l'entraînement et l'exploitation des modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude, Mistral ou Gemini.
Les prix de la mémoire ont nettement augmenté en raison des capacités de production pas encore au niveau de la demande. La demande en mémoire à large bande passante (HBM), très demandée pour les serveurs IA, poursuit également sa croissance.
Des impacts mitigés sur les autres activités
Toutefois, cette hausse des prix de la mémoire augmente également les coûts pour les propres téléphones et téléviseurs du groupe, ce qui comprime leurs marges. Début octobre, Samsung a augmenté les prix du Galaxy S26 de 100 dollars aux États-Unis et en Corée du Sud, justifiant cette décision par l'augmentation des coûts des mémoires. Le constructeur a même réduit la cadence sur le nombre d'unités fabriquées.
Le résultat actuel dépasse les prévisions, la dernière s'élevant à 106,1 billions de won. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif générant un record de bénéfice pour Samsung.
La division puces devrait générer environ 110 billions de won (près de 82 milliards de dollars) à elle seule, quand la division smartphones et appareils électroménagers devrait afficher une perte nette.
Samsung publiera ses résultats complets, division par division, le 29 octobre 2026.