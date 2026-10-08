Palm Store n’est pas une boutique d’applications anodine. Elle est préinstallée sur de nombreux smartphones Tecno, Infinix et itel, trois marques appartenant à Transsion Holdings, un fabricant chinois peu connu en Europe mais très présent en Afrique et sur plusieurs marchés émergents.



C’est donc au sein d’un écosystème mobile déjà massivement diffusé que MovieBox a pu trouver une audience considérable. Cette présence sur Palm Store est d’autant plus importante que les smartphones de Transsion figurent parmi les plus répandus sur plusieurs marchés où les offres de télévision payante et les droits sportifs représentent un enjeu majeur.



Cette popularité attire désormais l’attention de Bruxelles. Canal+ et la Motion Picture Association (MPA) ont tous deux signalé MovieBox dans le cadre de la préparation de la Counterfeit and Piracy Watch List 2027 de la Commission européenne. Cette liste vise à identifier des services et places de marché situés hors de l’Union européenne qui sont signalés comme facilitant ou tirant profit d’atteintes importantes à la propriété intellectuelle.