MovieBox, voilà un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose… Pourtant, cette application affiche plus de 305 millions de téléchargements sur Palm Store, la boutique d’applications préinstallée sur les smartphones Tecno, Infinix et itel. Canal+ et la Motion Picture Association veulent attirer l’attention de la Commission européenne sur ce service de streaming pirate, tandis que le groupe français évoque aussi des liens avec l’écosystème Transsion.
Loin d’être une application confidentielle, MovieBox affole les compteurs avec environ 305,6 millions de téléchargements, contre environ 243,3 millions à la mi-juin. Elle propose notamment des films, séries et retransmissions sportives sans disposer, selon les ayants droit, des autorisations nécessaires.
Derrière MovieBox, l’écosystème mobile de Transsion ?
Palm Store n’est pas une boutique d’applications anodine. Elle est préinstallée sur de nombreux smartphones Tecno, Infinix et itel, trois marques appartenant à Transsion Holdings, un fabricant chinois peu connu en Europe mais très présent en Afrique et sur plusieurs marchés émergents.
C’est donc au sein d’un écosystème mobile déjà massivement diffusé que MovieBox a pu trouver une audience considérable. Cette présence sur Palm Store est d’autant plus importante que les smartphones de Transsion figurent parmi les plus répandus sur plusieurs marchés où les offres de télévision payante et les droits sportifs représentent un enjeu majeur.
Cette popularité attire désormais l’attention de Bruxelles. Canal+ et la Motion Picture Association (MPA) ont tous deux signalé MovieBox dans le cadre de la préparation de la Counterfeit and Piracy Watch List 2027 de la Commission européenne. Cette liste vise à identifier des services et places de marché situés hors de l’Union européenne qui sont signalés comme facilitant ou tirant profit d’atteintes importantes à la propriété intellectuelle.
Canal+ pointe les liens avec l’écosystème Transsion
Canal+ va toutefois plus loin que la MPA. Dans sa contribution, le groupe français affirme avoir identifié des liens historiques et techniques entre MovieBox et l’écosystème Transsion/Transsnet.
Il cite notamment d’anciens enregistrements de noms de domaine comportant des informations liées à Transsion, des certificats Android signés sous le nom du groupe, ainsi que des références à certaines infrastructures ou services associés à Transsion et à Transsnet, une coentreprise liée à son écosystème numérique.
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’affirmer que Transsion possède ou exploite MovieBox. Canal+ ne va d’ailleurs pas jusque-là dans sa contribution. Palm Store identifie comme développeur une société hongkongaise baptisée Excellent Innovation Limited, que Canal+ relie de son côté à MovieBox à travers plusieurs éléments techniques et administratifs. De son côté, la MPA adopte une position plus prudente : elle ne mentionne pas Transsion et indique seulement que l’opération serait basée en Chine.
L’intérêt particulier de Canal+ pour le dossier s’explique aussi par sa présence en Afrique. Le groupe a pris le contrôle de MultiChoice en septembre 2025, devenant notamment propriétaire de DStv et SuperSport, deux acteurs majeurs de la télévision payante et des droits sportifs sur le continent. Or les smartphones Tecno, Infinix et itel, trois marques de Transsion, occupent eux aussi une place importante sur plusieurs marchés africains.
TorrentFreak précise avoir contacté MovieBox et Transsion, sans avoir reçu de réponse pour l'heure. La Commission européenne n’a toutefois encore tiré aucune conclusion juridique. Les services cités pourront répondre aux accusations avant la publication de la Watch List 2027, prévue au deuxième trimestre 2027. Bruxelles rappelle d’ailleurs explicitement que l’apparition sur cette liste ne constitue ni une condamnation ni une constatation d’infraction.
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